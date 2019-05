No pudieron 'tumbar' a testigos protegidos vs 'La Coneja'

Chihuahua.- La defensa del priista Alejandro Gutiérrez no pudo "tumbar" a los testigos protegidos que utilizó la Fiscalía en su contra durante el proceso penal que se le sigue por el delito de peculado agravado.



Esa fue la determinación de la propia Fiscalía y confirmada por el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por 3 jueces y cuyos votos quedaron divididos al momento de decidir.



La defensa buscaba refutar los testimonios dados por esas personas de identidad reservada, con el argumento de contradicciones en sus dichos.



No obstante la mesa de la Fiscalía insistió en rechazar esa postura por no haberse hecho la solicitud en otros tiempos del proceso penal en los que se debió haber realizado.