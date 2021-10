No quiso arrancar Corral troncal 2 en Chihuahua

El Diario de Chihuahua / Usuarios del sistema en Chihuahua

Chihuahua– La administración de Javier Corral dejó pasar la oportunidad de obtener alrededor de 900 millones de pesos que habrían sido para la segunda etapa del sistema de transporte de la capital del estado.

El secretario de Desarrollo Urbano, Gabriel Valdez, explicó que no tiene información sobre por qué la pasada administración no logró radicar los fondos que hubieran permitido iniciar los trabajos de la segunda ruta, pero que en esta administración buscarán la manera de recuperarlos, aunque implicará realizar otro trámite.

El funcionario mencionó que las condiciones que se le dieron a Chihuahua con los fondos federales eran muy positivas, ya que por lo general los proyectos que son financiados por el Gobierno federal representan el 50 por ciento del proyecto completo, pero en este caso el ofrecimiento era que la Federación asignaba alrededor de 900 millones y el Estado aportaba lo necesario para una infraestructura complementaria y la supervisión de obra, lo que resultaba muy beneficioso para la entidad, pero esto no se concretó.

Destacó que recientemente les fue informado que ese acuerdo ya no está vigente debido a que cambiaron las condiciones. “No sé porque hayan cambiado, pero lo que vamos a hacer es buscar cómo recuperarlos, en el caso de Juárez los recursos están asignados, pero en Chihuahua es lamentable que no se haya podido aprovechar que ya se tuvieran los recursos asignados, pero no radicados”, dijo. En el caso de Juárez, según explicó, sí fue posible gracias a que se reunieron las condiciones.

En la pasada administración durante los cinco años se anunció que se estaban haciendo las gestiones para la segunda ruta troncal en la ciudad, pero a pesar de que les fueron aprobados los planes, no se concretó que se aplicaran los recursos. Uno de los argumentos fue que se tuvo que reponer el trámite en un principio, pero posteriormente los retrasos se justificaron señalando que fue por el cambio de administración federal. Como antecedentes, desde finales de 2016, el entonces gobernador, había declarado que se planteaba construir la segunda y tercera ruta troncal del Sistema de Transporte Público denominado “ViveBús”, que sería en coordinación con el Municipio.

El 7 de octubre de 2017 fue anunciado oficialmente el llamado “Plan de Movilidad”, que se destinarían 300 millones de pesos para ambas, e incluso firmó un acuerdo con la entonces alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Había asegurado que cubriría más del 80 por ciento de la zona urbana con estaciones “intermodales”, que estarían en la avenida 20 de Noviembre, la Flores Magón, Periférico de la Juventud y llegaría a la Pistolas Meneses.

Este anuncio se realizó en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, y significaría un gran avance en el muy desatendido y pésimo sistema de transporte urbano.

Un año después, se habló de una ampliación de la Ruta Troncal desde la Terminal Sur hasta el paso superior cercano a la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sur de la ciudad, pero continuaban los planes sin inversión y mucho menos ejecución.

Casi dos años después el 16 de junio de 2020, el ex mandatario anunció que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) aprobó la ampliación de la Ruta Troncal Norte del BRT Bowí hasta la Deportiva Pistolas Meneses, en la capital del estado, la cual tendría una inversión de 250 millones de pesos, de los cuales el Fonadin, organismo de Banobras, aportará 103 millones y el Estado contribuirá con 147 millones de pesos.

