‘No quito el dedo del renglón; quiero hablar con AMLO’

Agencia Reforma / Durante su aprehensión

Chihuahua– “La verdad no he quitado el dedo del renglón. Seguí las instancias correctas para poder verlo; me dijeron que aún estaba en el radar, que les permitiera hacer lo necesario y las cosas no se dieron durante su visita al estado”, dijo ayer Martha Holguín, esposa de Andrés Valles, respecto al interés de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La esposa del líder agrario reiteró que continúa firme en su empeño y se apegará a las condiciones que el mandatario ponga.

Holguín dijo que en lo particular sigue en pie y no puede rendirse, ya que tiene que sacar adelante a su esposo y también trabajar por los tres agricultores de La Cruz que continúan detenidos, así como seguir pidiendo justicia para otras víctimas.

“Pienso que debemos unir esfuerzos para que se resuelvan las cosas también a favor de ellos. La razón fundamental de todo esto es la defensa del agua. Afortunadamente la ciudadanía se ha unido de una manera impresionante en torno a la causa. El sábado 28 de agosto se realizará un evento donde se van a recaudar fondos y queremos invitar a la familia de Jessica y a los familiares de los tres agricultores detenidos en Boquilla”, apuntó.

Esperan fecha de audiencia

Tras un mes de la detención de Andrés V., sólo dos carpetas de investigación –de las 10 que presuntamente existen– se han judicializado y, al momento, la defensa se encuentra en espera de que se les asigne fecha para una nueva audiencia en la cual podrá aportar información complementaria.

En este tiempo la familia ha podido ver al detenido en tres ocasiones y a decir de su esposa, se encuentra en buenas condiciones de salud física y emocional. Sin embargo, la separación como núcleo ha sido muy difícil particularmente por la incertidumbre.

“Están siete carpetas del fuero federal pendientes que no se han judicializado y siguen en lista de espera. Respecto a las 2 primeras, tienen 60 días para podernos permitir presentar información complementaria, estamos en lista de espera para que nos den la fecha respecto a eso. Estamos pendientes de una audiencia que se podría llevar a cabo en septiembre pero no se ha confirmado, la próxima semana podríamos tener algo en firme. El Estado no ha judicializado ninguna; sabemos que existe una, pero no se ha movido nada”, dijo Holguín en entrevista con El Diario.

En cuanto a la queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos –CEDH–, indicó que el documento ya está en la representación que la CNDH tiene en la frontera y de allí tendrá que ser enviada a la sede nacional en la Ciudad de México donde pugnarán para que sea turnada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

sochoa@diarioch.com.mx