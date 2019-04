No regresarán 5 municipales acusados de homicidio: Maru

Chihuahua, Chih.- La presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dijo que los cinco agentes de la Dirección de Seguridad Pública que fueron acusados de homicidio de un exministerial, y que posteriormente fueron liberados, no regresarán a sus trabajos hasta que se les compruebe su inocencia.

Lo anterior, luego que se desestimaron las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) ante el Poder Judicial, tal es el caso que fueron puestos en libertad.

“Cero tolerancia a quien cometa delitos, a policías a bomberos, a funcionarios. No se permitirá a nadie que esté fuera de la ley. Ellos no regresan hasta que no termine la investigación”, comentó la alcaldesa en este tema.