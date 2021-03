'No sé de qué me estás hablando'

Chihuahua.- "No sé ni de qué me estás hablando”, respondió ayer el secretario de Gobierno del Estado, Luis Fernando Mesta Soulé, en relación a los señalamientos de compras de insumos para combatir el Covid-19 por más de 23 millones de pesos a empresas de blindaje y tecnología.

“No sé si se compraron o no se compraron, y a quién sí se compraron y si está a un precio, o no cumplía con los requisitos, etcétera, no sé", reiteró sobre la adquisición por parte de Gobierno de cubrebocas y equipos protectores a dichas empresas.

Mesta Soulé, dijo desconocer cuál era la situación respecto a las compras emergentes que ha realizado el estado en cuanto a suministros para combatir el coronavirus durante la pandemia, como lo fue la adjudicación directa por más de 23 millones de pesos por pruebas rápidas Covid, cubrebocas y equipos protectores.

El funcionario estatal respondió de manera breve y un poco molesto, las preguntas que le hicieron de manera previa los reporteros sobre otros temas.

En entrevista afuera de Palacio de Gobierno, refirió en que no tenía conocimiento sobre las compras de equipo de protección como cubrebocas y caretas a una empresa dedicada al blindaje, y a otra de renta y venta de equipo de cómputo.

Fueron las empresas IBN Industrias militares y de Alta Tecnología Balística, S.A. de C.V. y Globtech/Caper Elaboración y Distribución, S. De R.L.M.I., los que surtieron al estado de mascarillas, overoles y pruebas Covid-19 por más de 23 millones de pesos.

De acuerdo a la información publicada en el portal de www.contrataciones.chihuahua.gob.mx, la empresa Globtech, a través de seis facturas cobró 21 millones de pesos, e IBN una de 1.8 millones de pesos, por concepto de pruebas rápidas de Covid-19.

Mesta Soulé comentó que debe ser ante la Secretaría de la Función Pública, donde se interpongan la o las denuncias correspondientes, en caso de si este proceso de compra sin licitación haya sido indebido o no.

“Y si no, pues para eso están las denuncias, para eso está la Función Pública, si es inadecuado, si es indebido, si no se tiene, pues que se proceda”, dijo.

Sobre el hecho de que era una empresa de blindajes y renta de equipos de cómputo las que surtieron insumos médicos, el funcionario refirió que debía ser la Función Pública la que investigue el caso.

“No te tengo respuesta concreta porque no sé, no conozco el hecho del que me estás hablando, yo no sé si se compró o no, yo no sé si fueron las mejores compras o no, de quién y a quién se lo compraron”, dijo.

Mesta Soulé fue cuestionado si era común que se hicieran este tipo de compras sin licitaciones previas, respondiendo que no tenía conocimiento de la adquisición de dichos insumos.

fmartinez@diarioch.com.mx