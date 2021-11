No se entienden sin la complicidad de autoridades: Ledezma

Norma Ledezma, dirigente de Justicia para Nuestras Hijas, declaró que el tema de las desapariciones forzadas ha escalado al grado que es visibilizado en el ámbito internacional, muestra de ello es la visita que hará personal de la ONU a Chihuahua, ya que por años el trato que se le ha dado a esta situación ha sido deficiente, casi nulo. Expuso que la desaparición de personas se relaciona con varios delitas, desde el tráfico de personas hasta la trata, pero recalcó que existe un contubernio con las autoridades, las cuales optan por no perseguirlo o esclarecer totalmente los casos.

Añadió que están enterados como organización de la visita que realiza el personal de la ONU a Chihuahua, lo que resulta positivo, ya que es una forma en que las autoridades voltearán a ver el problema y a las organizaciones que han estado denunciando la desaparición de personas en varias partes de la entidad y la complicidad que existe con personas que laboran al interior de las corporaciones.

“No puede ser que cuando desaparece una persona nadie sabe nada, además de que el proceso de justicia no se completa, debido a que se debe de tener un responsable, pero también una resolución y una reparación… anuncian que detienen a una persona por el delito de desaparición, pero no se muestra en donde está la víctima, cuando esto paso no hay justicia para esa familia”, dijo.

Apuntó que es comprensible que la actual administración pueda señalar que heredó situaciones complicadas, pero enfatizó que si esperan ver un cambio en poco tiempo, ya que las personas no tienen la culpa de lo que se haya hecho mal en el pasado, sino de lo que se realice ahora.