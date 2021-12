/ Ana Herrera

Chihuahua.- La exsecretaria del Trabajo y aspirante a ser notaria pública, Ana Herrera, indicó que luego de los comentarios de la gobernadora del Estado, Maru Campos, respecto a que hay personas que participaron en la falsificación de firmas en documentos utilizados en investigaciones en la pasada administración, los únicos señalamientos que tiene es que no se le menciona a ella como involucrada, además de que no habría motivo, ya que no se ha hecho nada fuera de la ley. Por su parte Oscar Olivas, exdirector del registro Público de la Propiedad, quien también ha sido relacionado con el tema, expuso que esperaría que le dieran la posibilidad de dar su versión, ya que en lo personal dijo que no sabe de qué documentos se trata.

Ayer la gobernadora indicó que las personas responsables de falsificar las firmas y sellos de la Notaría Pública No. 4 de Luis Raúl Flores Sáenz, con el objetivo de simular que los recibos de la nómina secreta de César Duarte Jáquez fueran certificados, buscaron ser notarios después de realizar el montaje. “Sabemos quiénes lo hicieron”, advirtió la gobernadora y apuntó que habrá procedimientos en contra de los responsables de fabricar las presuntas copias, no sólo por el daño que se causó sobre ella y Luis Raúl Flores, sino para garantizar que estas acciones no vuelvan a repetirse.

“Es una vergüenza que estuvieran pidiendo notarías públicas después de haber hecho lo que hicieron”, condenó Maru y aunque no dio nombres, al cierre del gobierno corralista se dio a conocer que Ana Luisa Herrera Lazo había renunciado a su cargo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para presentarse como aspirante a ocupar la Notaría Pública No. 12, que dejó vacante su padre Armando Herrera Acosta, al fallecer. También llegó a mencionarse que el entonces director del Registro Público de la Propiedad, Daniel Olivas Gutiérrez, tenía interés en quedarse con la Notaría Pública No. 14, pero nunca concretó dicha intención.

La exsecretaria del Trabajo de la pasada administración, Herrera, expresó que no tiene señalamientos en su contra, Olivas expresó su opinión en el mismo sentido, al deslindarse del asunto del cual expresó no tener más información.

