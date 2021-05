No se hizo ni una sola remodelación

Francisco López/El Diario

El lugar fue hace décadas un centro nocturno y actualmente está en al abandono. El 29 de enero del año 2020, Corral, acompañado del vocal ejecutivo del Fovissste, Agustín Rodríguez López, el entonces titular de la Coesvi, Carlos Borruel Baquera y el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Felipe Siqueiros Falomir, firmaron el convenio de colaboración denominado “Tu casa en la ciudad”.

El proyecto consistía en una unidad habitacional con 45 viviendas en un esquema vertical en el terreno con una superficie de mil 812 metros cuadrados; se edificarían además dos torres, una de ellas contaría con un centro comercial.

Aunque no se especificó una inversión inicial, se dijo que sería de gran importancia con millones de pesos y que darían empleo y una derrama económica.

Casi a un año cuatro meses de aquel evento anunciado con mucho entusiasmo, nunca se hizo una sola adecuación para lo que sería un gran complejo, incluso la piedra que se colocó en la que decía “Complejo Habitacional de Vivienda Vertical”, con los logotipos de Gobierno del Estado, sólo quedó la base de concreto donde alrededor hay basura, yerba crecida, suciedad, cajas de medicamentos y botellas vacías de alcohol.

Las autoridades habían informado que con este plan se establecían las bases de colaboración para el otorgamiento de créditos hipotecarios, en el que mayoritariamente vivirían derechohabientes del Issste en un 70 por ciento, pero el restante 30 por ciento podrán ser trabajadores del Gobierno del Estado y población abierta.

Aseguraron que este proyecto transformaría las condiciones de vida de 45 familias, lo cual serviría de inspiración para los empresarios que seguramente le apostarían en este nuevo modelo de construcción de vivienda.

Al final, el proyecto quedó como otro elefante blanco de la administración de Javier Corral que está a pocos meses de finalizar.

Gran parte de la calle Aldama, entre la 15 y hasta la Gómez Morín, se tiene un sinfín de fincas en ruinas, y que resultan peligrosas para los transeúntes, tanto por sanidad como por seguridad, ya que durante las noches no hay vigilancia policiaca, además de que es evidente que el lugar es usado como picadero y albergue para indigentes.

Don Silverio, quien tiene una tienda de conveniencia cerca a la zona, manifestó que es común ver personas en condición de calle que se meten a estos terrenos, hacen sus necesidades, duermen, se ha tenido eventos delictivos y es algo de todos los días.

“Solamente cuando llamamos a la policía es que acuden, pero los sueltan, regresan y se vuelven a meter. De noche está peligroso, a veces se escuchan gritos. No sé si le están pegando a alguien o en su loquera”, comentó el comerciante establecido.

Osman Alejandro, de 34 años, quien se refugiaba en una de las fincas destruidas y reconoció que suele dormir periódicamente ahí, también consume drogas y espera pasar el tiempo para salir, trabajar en algo que le dé de comer o para comprar su vicio.

Dijo ser originario de Cuauhtémoc, de donde huyó por problemas con su esposa y dejó a sus cuatro hijos, pero afirmó no hacerle daño a nadie, aunque sí reconoció que se meten muchas personas con malas intenciones, y así como él, llegan muchos a drogarse.

“Aquí duermo a veces o donde pueda, le entro a lo que sea. Pero soy trabajador, en la obra ahí le hago. A veces se escuchan voces, me acoplo con ellas y me arrullan para dormir”, comentó.

Un joven de 20 años que se identificó como Kevin, también se encontraba en la zona donde se protegía del sol y descansaba. También aceptó que suele quedarse a pasar la noche y drogarse, principalmente con cristal.

“Aquí duermo y le entro al foco. Pero no siempre, nomás cuando tengo para comer y para comprar. Es que sí está cara. Yo me salí de mi casa porque no me llevaba bien, es que con mi adicción, no se puede, me salí por voluntad propia”, refirió. Dijo que es oriundo del municipio de Bocoyna y que lleva más de un año como indigente.

Muy cerca está la ya tradicional Plaza del Mariachi, concurrida por turistas, pero a sólo una calle se puede apreciar el deterioro y peligrosidad del sector, por lo que la gente evita quedarse cuando no encuentran rápido un estacionamiento y no se arriesgan a dejar los vehículos después de la calle 15, por temor a que se los roben o ser asaltados al momento de salir de lugares con vida nocturna.