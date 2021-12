‘No se protegerá a nadie’: rector

Jesús Villalobos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), dijo ayer que la institución, la cual cumple 67 años de existencia, pasa por un período de cambio, para dejar las bases para recuperar su prestigio.

“No se protegerá a nadie”, afirmó. Agregó que como parte de este proceso se están realizando auditorías a todos los contratos que se hayan dado y autorizaciones que se aprobaron, con el objetivo de localizar irregularidades, las cuales serán turnadas a la Fiscalía Anticorrupción si lo ameritan. Expuso que una de las ventajas es que los funcionarios que están en los cargos claves en la actualidad no estaban en la administración del exrector, Luis Fierro, por lo que no hay ningún tipo de compromisos.

Entre los cambios que se aplicarán está el regreso de las sociedades de alumnos, las cuales fueron desaparecidas con la implementación del nuevo modelo educativo fallido, UACh DS, y recalcó que fue una estupidez quitarlas, ya que además de que va contra la Ley Orgánica de la Universidad, atentan contra los principios de democracia y representación de los alumnos.

Enfatizó que se están ajustando en lo que respecta al número de cargos y es que tan sólo en la Rectoría pasaron de tener 20 puestos a sólo 7, lo que redujo el presupuesto para el próximo año, de 5.6 millones de pesos a 3.32 millones.

El rector explicó que 67 años de existencia para una Universidad son pocos y en el caso de la UACh están en un proceso renovación y de generar condiciones de transparencia en el manejo de los presupuestos, por lo que destacó que los resultados de las auditorías serán relevantes para las próximas decisiones.

Comentó que en la actualidad están centrados en el cambio del modelo educativo UACh DS, el cual se aplicó por tres semestres, pero a partir de enero se retomará el modelo tradicional. Añadió que el modelo que se aplicó y que no funcionó, nunca fue consultado y poca gente sabía de qué se trataba, pero el principal problema fue que no se escuchó a la comunidad universitario.

Destacó que ahora con el regreso al modelo tradicional se aprovechará para hacer mejoras con base en las recomendaciones que se están haciendo desde el interior de la comunidad de la Universidad. “Vamos a escuchar a la gente… es el tema prioritario”, dijo.

Otro de los problemas que ya se están atendiendo en la revisión y cambios en las plantillas laborales, por lo que en enero se verán cambios para trabajar con menos gente, pero con mejores resultados.

Puso el ejemplo de la oficina del rector, en la que había 20 personas, pero luego de las revisiones se determinó que con siete personas se puede funcionar bien.

“No tenemos recursos, no hay recursos para mantener una plantilla de ese tipo”, agregó.

Mencionó que cuando entraron en funciones el pasado dos de noviembre se empezaron a realizar los cambios para mejorar la imagen de la UACh, pero reconoció que con el tiempo que les resta en esta administración lo que se podrá hacer es establecer las bases para que se siga con el camino de la recuperación.

En lo que respecta a la entrega de tiempos completos que se dieron bajo la administración de Luis Fierro, explicó que están revisando 43 de plazas, para definir si cumplen con los requisitos que se piden de parte de las autoridades educativas. “Están en revisión de que se hayan cumplido con los requisitos… los tiempos que son convocados”, precisó.

Dijo que en la actualidad la UACh pasa por un período de problemas, pero que su intención es que haya un cambio y que así sea recordado en el futuro este período.

Regresarán sociedades de alumnos

Sobre la desaparición de las sociedades de alumnos, dijo que no debió pasar por ningún motivo, ya que incluso están en la Ley de la UACh, sin embargo, la pasada Rectoría las eliminó, lo que va en contra de la misma ley y los principios universitarios.

Enfatizó que las sociedades de alumnos, además se los semilleros de liderazgos, son la mejor manera de tener un contacto con los alumnos, por lo que regresando las clases se pedirá que sean realizadas las elecciones de los presidentes de sociedades y los demás cargos. La desaparición de las sociedades de alumnos estaba contemplada en el nuevo modelo educativo fallido.

Otro de los temas que también se detuvieron y que estaban en el nuevo modelo educativo, es la departamentalización, lo que suplantaría a las facultades, lo que según Villalobos ya no pasará ya que se mantendrán las direcciones como hasta ahora.

En lo que respecta a las investigaciones que se hacen a través de las auditorías, dijo que no se protegerá a nadie y que quienes hayan actuado de manera indebida, deberá responder por sus actos. “Tenemos la ventaja de que nosotros no estábamos, tenemos toda la libertad de que no fuimos parte de eso”, expresó.

Al ser cuestionado de si la rectoría de Luis Fierro es de las más controversiales, explicó que ya hubo uno que fue a dar a la cárcel, pero que aún no se puede qué pasará con su antecesor.

En lo que respecta al ámbito administrativo, apuntó que sí detectaron cargos que no estaban justificados y que han sido eliminados de la estructura.

El proceso de revisión continúa, ya que se tienen que verificar todas las direcciones que conforman la Rectoría. “La idea es reducir el personal pero garantizar el servicio”, mencionó. La reducción de los puestos permite bajar los compromisos con Pensiones Civiles del Estado.

En lo que respecta a la deuda con Pensiones, enfatizó que la UACh no puede tener la imagen de que no paga, por lo que ya se ha pagado a PCE lo correspondiente a noviembre y diciembre, pero se propondrán soluciones a la deuda acumulada.

En lo que corresponde al futuro de la Universidad, indicó que confía que una vez que concluya este período de cambios, será en condiciones mucho mejores a las actuales, tanto en las condiciones laborales, académicas y deportivas, ya que se está trabajando en todos los rubros.

En lo personal, Villalobos indicó que él no es elegible para ser electo como rector para el próximo período de seis años, por lo que su labor es entregar la mejor institución posible.