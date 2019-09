No se puede condicionar la línea editorial de los medios: Artículo 19

La directora en México y Centroamérica de la organización Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, expresó que no se puede condicionar la línea editorial de los medios de comunicación a cambio de designar contratos publicitarios, como lo plantea la Ley de Publicidad Oficia propuesta por Gobierno del Estado.



En este sentido, mencionó que dicha propuesta de ley debe modificar el punto en el que se limita la posibilidad de asignar publicidad oficial a aquellos medios con contenido violento o alusivo al narcotráfico, ya que esto representa una censura previa y determina que no se publicará en un medio de comunicación solo por su línea editorial.



Agregó que es importante que se considere la diversidad de medios, pues existen las grandes empresas que tienen la posibilidad de cumplir con los requerimientos del padrón de medios, pero también están los que no tienen la fortaleza y la capacidad administrativa para poder cumplir con todos los requisitos.



Destacó que la ley que propone el Gobierno de Chihuahua sí cubre los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y publicidad oficial, principalmente porque plantea temas como la planeación de la publicidad oficial y la transparencia en los criterios de asignación de la pauta.



“Esta ley prevé lo que sí es la publicidad oficial y lo que no se puede considerar como tal, es algo importante porque esto es un tema que no aparece en la Ley General de Comunicación Social”, dijo Ana Cristina.



Hizo énfasis en que se debe prohibir el uso proselitista del recurso público, pues hoy en día la mayoría de los recursos públicos que se pagan por publicidad oficial son utilizados para ensalzar a figuras públicas y para pervertir las líneas editoriales de los medios.



Asimismo comentó que se deben generar mecanismos para que la ciudadanía pueda denunciar aquellas campañas que buscan hacer proselitismo, porque las campañas solo deben utilizarse para informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones o para rendir cuentas de parte del gobierno.



Lamentó que el estado de Chihuahua se encuentre entre los cinco más peligrosos para el ejercicio periodístico; actualmente no se puede decir que la violencia en contra de la prensa ha disminuido, y esto tiene que ver con los altos niveles de impunidad en las agresiones contra periodistas.



Resaltó que en Chihuahua no se han realizado investigaciones efectivas en ninguno de los casos de agresiones hacia trabajadores de los medios, por lo que no se puede reconocer que se esté haciendo algo para garantizar el ejercicio periodístico.



“Mientras no haya sanciones específicas para los perpetradores de la violencia contra la prensa, desgraciadamente vamos a seguir contando las agresiones por cientos”, concluyó la directora de Artículo 19.