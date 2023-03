'No será fácil conseguir los votos para dar marcha atrás al Plan B'

Chihuahua.- “Estamos en un gran riesgo democrático para el país, se necesitan ocho votos en la Corte para poder dar marcha atrás al plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, y no es fácil conseguirlos”, advirtió el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) hoy INE Luis Carlos Ugalde Ramírez.

Entrevistado por El Diario ayer sábado en la sala A1 del Centro de Convenciones, a donde acudió como invitado especial del Primer Informe de trabajo de la gobernadora María Eugenia Campos, el académico reconoció que hay una probabilidad de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan revocar total o parcialmente dicha reforma, y que tan solo en el estado de Chihuahua provocaría el despido de casi 40 consejeros y/o vocales de la Junta local o distritales del INE.

“Yo creo que hay una probabilidad de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revoquen total o parcialmente la llamada reforma o Plan B del presidente López Obrador. Lo ideal sería que la Corte pudiera declarar la invalidez de la reforma por vicios del proceso legislativo.

El problema es que se requieren ocho votos y no es fácil conseguirlos, porque hay al menos dos votos que son a favor del presidente, pase lo que pase y del tema que sea, entonces ese es el problema”, subrayó.

Otro de los escenarios que pudieran ocurrir, planteó Ugalde es que se pueda dar una suspensión de la citada reforma electoral de AMLO.

“Es decir, que un Ministro de alguna de las salas declare la suspensión mientras se tiene el tiempo necesario para analizarla y eso seguramente lo suspendería hasta después de 2024, cuando se realicen ya las elecciones federales.

El tercer escenario, y que es el peor es que la Corte vaya decidiendo porción por porción, artículo por artículo y en cuyo caso los ministros se pueden llevar meses en ir definiendo.

El grave problema es la incertidumbre jurídica, la presión política y además de que estamos en medio del cambio de cuatro consejeros”, mencionó.

Si en la suma de todo eso, le pones la reorganización en incertidumbre con el cambio del presidente del INE, es un escenario terrible cuyo riesgo es lo que está ocurriendo actualmente, abundó.

El académico, consultor, quien en la actualidad dirige una empresa de análisis de riesgo político, planeación estratégica, evaluación de programas públicos y diseño de políticas de gobernanza, afirmó que estamos en un gran riesgo democrático, “este es un momento definitorio, lo que ocurra en los próximos cuatro meses puede evitar una regresión autoritaria real o que las instituciones no resistan.

A mí me parece que el presidente López Obrador está creando un problema donde no lo hay, un conflicto en las elecciones donde su partido hoy tiene grandes probabilidades de ganar, no sé porque busca generar este problema sin necesidad de ello”, subrayó.