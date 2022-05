No sólo Corral deberá pisar la cárcel: Bonilla

Omar Morales/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez- No sólo Javier Corral, sino quienes lo acompañaron en su gobierno deberán pisar la cárcel y ser expulsados del Partido Acción Nacional (PAN) si se les comprueba que violentaron la ley, señaló el alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza.

En entrevista con El Diario, y previo a asistir al último informe anual de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) ayer en esta ciudad, el primer panista de la capital del estado hizo un análisis de su gobierno.

No afirmó ni descartó buscar la gubernatura en 2027 y diferenció el estilo que tiene para gobernar María Eugenia Campos Galván, encima del de Corral.

“Quien debe determinar esta situación (de corrupción en el gobierno corralista) es la autoridad judicial. Si te fijas, esa es la gran diferencia de gobernar entre un gobernante demócrata y un gobernante autoritario”, puntualizó sobre el curso que llevan las investigaciones en contra del exgobernador por actos de corrupción.

Desde la frontera afirmó que, incluso para la ciudad de Chihuahua, es importante que Juárez crezca, “porque somos ciudades que al fin de cuentas estamos hermanadas, estamos a 360 kilómetros de diferencia. Entre más competitividad tenga Ciudad Juárez, más competitividad tendrá la ciudad de Chihuahua”.

El Diario (ED): Viene como invitado de Fechac a Juárez, pero ¿cómo ve esta ciudad?

Marco Bonilla Mendoza (MBM): “La veo como una ciudad llena de oportunidades y de desarrollo. Algo tiene el agua de Ciudad Juárez, porque la bebes y ya no te quieres ir de aquí; tiene un encanto más que nada de gente trabajadora y solidaria.

Yo creo que por extensión territorial, por competitividad económica y por desarrollo económico, por supuesto por ser la frontera del país más rica del mundo, que le suma competitividad al estado, para nosotros Ciudad Juárez está muy comprometida con su estado”.

ED: ¿Qué opina de Juárez como ciudadano de la ciudad de Chihuahua, y qué opina como político de esta frontera?

MBM: “Por estas características de ser la primera ciudad del estado, es una ciudad pujante en el desarrollo económico. También que atrae a gente de otras ciudades y estados del país, que vienen y se desarrollan a Ciudad Juárez, que ven a la ciudad como una extensión de su terruño. Como Chihuahua, es importante el que Ciudad Juárez crezca, porque somos ciudades que al final de cuentas estamos hermanadas .

Estamos a 360 kilómetros de distancia, entre más competitividad tenga Ciudad Juárez, más competitividad tendrá la ciudad de Chihuahua”.

El alcalde capitalino aseguró que ven esta frontera con ojos de optimismo, y afirmó que la Plataforma Centinela marcará un antes y un después en Ciudad Juárez, como lo hizo en Chihuahua el programa Escudo Chihuahua.

“Creemos que con el arribo de nuestra gobernadora Maru Campos, todavía el desarrollo económico acá será más palpable. Yo creo que para manejar de mejor manera la seguridad en las ciudades se requiere la implementación de un modelo policial, de vigilancia”, dijo.

ED: ¿Cuál es su punto de vista sobre el alcalde de Juárez?

MBM: A Cruz tuve la oportunidad de conocerlo cuando fue presidente estatal del PAN. Es una persona comprometida, eesponsable, trabajadora.

ED: ¿Ha tenido comunicación con él o ha habido intercambio de sugerencias?

MBM: “La verdad no estoy muy al pendiente de las políticas públicas de Pérez Cuéllar, y las acciones que se concretan en Ciudad Juárez. Yo estoy cien por ciento concentrado en la capital, en darle los mejores resultados a los chihuahuenses. Y estoy

muy concentrado porque, fíjate, en mi persona se conjugan dos elementos: el primero, ser el alcalde más joven en la historia de la capital; el segundo, ser el alcalde más votado en la capital. Y eso en vez de que nos haga echar las campanas al vuelo, al contrario, nos aterriza con los pies en la tierra y nos hace poner en relieve la importancia que tiene cumplir todos y cada uno de los compromisos que hicimos cuando estuvimos tocando las puertas de los ciudadanos.

“Estamos bien concentrados en hacer el mejor gobierno en la historia de la capital, que no la tenemos fácil, porque superar a nuestra gobernadora Maru Campos es complicadísimo… nos dejó la vara alta”.

ED: La gobernadora ya ha dicho que no se descarta para la Presidencia de la República… ¿usted se descarta para la gubernatura?

MBM: “Yo creo que es muy prematuro. Tenemos ocho meses en el gobierno, recién vamos empezando. Yo creo que hoy, lo mejor que puede pasar, y te voy a poner incluso el ejemplo de nuestra gobernadora: fue presidenta municipal en el 2016 con 154 mil votos, luego fue candidata reelecta, la primera mujer reelecta, con 203 mil votos; es decir, creció, y ¿quién

determinó que fuera una candidata reelecta? La ciudadanía, ¿por qué? Por su trabajo. Y luego en 2021 fue candidata a gobernadora. En la ciudad de Chihuahua sacó 223 mil votos… ¿Quién determinó esa situación?, ¿ella o los ciudadanos? Los ciudadanos.

¿Qué tiene que hacer un gobernante al final de cuentas? Dar resultados. Y así las canicas solas se van acomodando. Ahora lo que te diría es que estoy totalmente concentrado en mi gobierno, en cumplir los compromisos y esta losa que traemos encima. Estamos concentradísimos en gobernar y no pensamos en otra cosa”.

ED: ¿Pero no es una cosa que descarte?

MBM: “Es que al final de cuentas, incluso no está tanto en la decisión de uno, está en la decisión de la ciudadanía. ¿Cuándo?, cuando sean los tiempos. La ciudadanía piensa en que no quiere que uno ande chapulineando…”

ED: Desde su punto de vista, ¿Javier Corral debe ir a la cárcel?

MBM: “Yo creo que no sólo Javier Corral. Yo creo que él y todas las personas que hayan no cumplido con la ley, que hayan hecho actos ilícitos, por supuesto que deben de ir a la cárcel.

Como generación joven, yo te diría que hay dos grandes cánceres que no nos han permitido avanzar como país: la corrupción es uno, indudablemente, que ha generado un descrédito e incredulidad de la gente; la impunidad, son elementos que tenemos que quebrar, romper paradigmas y gobernar con un estilo muy diferente.

“Entonces, yo te diría esto: quien haya cometido un ilícito, quien haya violentado la ley, por supuesto que debe de ir a la cárcel, sin lugar a dudas, y le debe caer todo el peso de la ley como escarmiento para quien lo piense hacer en un futuro”.

ED: ¿Y Javier Corral está en ese supuesto?

MBM: “Yo no soy juez, quien debe determinar esta situación es la autoridad judicial. ¿Qué debe de suceder?, creo que la gobernadora lo está haciendo adecuadamente. Si te fijas, esa es la gran diferencia de estilos de gobernar entre un gobernante demócrata y un gobernante autoritario. El gobernante demócrata presenta los elementos ante las instancias judiciales y deja que sean estas instancias que juzguen las actuaciones y hechos presuntamente ilícitos; no cabildea el tema mediáticamente, no emite amenazas. Maru ha presentado la evidencia administrativa y es hoy la etapa judicial la que está determinando la culpabilidad o no del exgobernador”.

ED: ¿Debe ser expulsado del PAN?

MBM: “Si se le comprueba a Javier Corral, como a cualquier otro funcionario panista que haya faltado a la ley, por supuesto, sin lugar a dudas tiene que ser expulsado del PAN. A propósito, el fin de semana pasado más de cuatro mil funcionarios públicos militantes del PAN firmamos un código de ética, comprometiéndonos a respetar lo que la ley diga”.

ED: ¿Tiene alguna recomendación a su partido para desarrollar en esta frontera, donde hace tiempo no gana?

MBM: “Lo más importante es generar empatía, cercanía y sobre todo resultados. Luego a veces hay este vox populi de que la gente no reconoce, la gente no entiende de política y claro que entiende y lo reconoce, y el mejor ejemplo es el de la gobernadora, que la gente le reconoce lo que está haciendo bien para Chihuahua y para el resto del estado. Ese peso político y esos resultados van a poner en una franca opción de competitividad a Acción Nacional aquí en la frontera.