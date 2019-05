No son presos políticos, saquearon al estado: FGE

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que no se dejará intimidar ni aligerará las investigaciones que llevan contra políticos, empresarios o exfuncionarios públicos ligados a desvíos de recursos durante la administración pasada, a cargo del priista César Duarte, actual prófugo de la justicia.

En un posicionamiento emitido este miércoles, la dependencia dice que el trabajo realizado mediante la operación “Justicia para Chihuahua”, es responsable, técnico y profesional, lo cual se ha demostrado ante los tribunales con las resoluciones obtenidas.

“La postura es firme y no habrá impunidad de quienes participaron en el robo del patrimonio del Estado, aún y cuando existan campañas mediáticas orquestadas, pagadas y dirigidas por quienes se beneficiaron de este saqueo al pueblo de Chihuahua, buscando que se flexibilice o se aligeren las investigaciones ante presiones o intimidaciones”.

Con ello respondió a las mantas colgadas hoy en varios puntos de la ciudad para asegurar que los procesados y detenidos son presos políticos del Gobierno actual.

Sin embargo la Fiscalía especificó que “un preso político, es aquella persona que es perseguida deliberadamente por sus ideas, convicciones o pensamientos políticos”, y reviró que los procesados tienen casos documentados de quebranto “por miles de millones de pesos que se traduce en el peor saqueo de recursos públicos sin precedentes para el estado de Chihuahua”

Agrega que todos los casos documentados y judicializados ante los Tribunales han demostrado que funcionarios de la pasada administración utilizaron los recursos públicos para provecho personal. “Todos ellos robaron sin pudor el dinero del pueblo y ahora se dicen perseguidos políticos”, acota en el comunicado.

Al momento van 25 personas detenidas por esa operación, de las cuales solo hay sentencia contra 8 porque asumieron su responsabilidad antes de llegar a juicio, y de esas, 5 lograron su libertad condicional, tal es el caso del exalcalde Javier Garfio, Jesús Manuel Luna, exsecretario particular de Duarte; el exdiputado Fernando Reyes y el empresario Elí Sánchez Jasso, y Pedro Mauli, extesorero del PRI estatal.