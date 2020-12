‘No son terroristas, están encerrados sin ser culpables’

El Diario

Chihuahua, Chih.- "Ellos no son terroristas, ya tienen tres meses encerrados sin ser culpables de nada, no mataron a nadie, no dañaron a nadie; es una injusticia lo que está pasando”, expresó ayer en entrevista Estela Rivera Márquez, hermana de Juan Carlos R. M., de 39 años, uno de los tres agricultores detenidos por la Guardia Nacional el pasado 8 de septiembre tras el conflicto en la presa La Boquilla y quien padece desde hace 16 años de hidrocefalia.

Un día después de que el Juzgado Segundo de Distrito resolvió no quitar la vinculación a proceso por el delito de posesión de acopio y posesión de cartuchos, así como uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas; y de momento, la prisión preventiva que pesa sobre su hermano y otros dos productores originarios de La Cruz, la mujer narró que la familia se encuentra con sentimientos encontrados.

“Nos sentimos de dos formas diferentes, perdimos el amparo pues estábamos esperanzados de que los liberaran, que se hiciera el juicio siendo ellos libres. Ellos cumplen ya tres meses encerrados sin ser culpables de nada, no dañaron a nadie, no mataron a nadie, entonces nos desesperamos por no verlos”, expresó.

Sobre la resolución del juzgado en el amparo 1449/2020, mencionó que la Fiscalía General de la República no tenía bastantes pruebas para tratarlos como lo hizo con el juez federal Nelsson Pedraza Sotelo, “eso si nos pareció bien, que se fije en cada detalle y punto, ellos no son terroristas, ni gente mala. El hecho de que se les haya quitado ese cargo de que son terroristas y malos para la sociedad, ya nos quita un peso de encima, que a lo mejor vamos a batallar jurídicamente un poco mas pero no tan fuerte. Un cargo tan grande como ese, ¿de donde se los íbamos a quitar?”, cuestionó.

La hermana del detenido recordó que Juan Carlos fue detenido junto a Juan L. M. y Rosendo L. L. el mismo 8 de septiembre, cuando más de siete mil productores y habitantes acudieron a recuperar las instalaciones de la presa La Boquilla.

“Ellos hicieron lo mismo que hice yo, mis hermanos, mi mama, mis tíos. defender el agua de Chihuahua. Todas las siete mil personas que fuimos a manifestarnos hicimos eso, ya desde ahí no supimos que iban ellos para Las pilas y les perdimos el rastro”.

Sobre la salud de su hermano en el interior del Cereso número Uno de San Guillermo, comentó, “mi hermano desde hace 16 años sufrió un accidente y padece de hidrocefalia. A parte tiene parálisis de lado derecho de su cuerpo, el pie lo tiene volteado y la mano encogida. Para que no se convulsione necesita un tratamiento de por vida, tiene que recibir medicamento diariamente.

No puede caminar normal como nosotros, yo le preguntó a la Guardia Nacional, ¿Qué mal pudo haber hecho para que los detuvieran así?”.

Mencionó que después de que supieron que había sido arrestado, supieron que le habían interrumpido el tratamiento de las medicinas.

“Luego supimos que se las daban, por eso acudimos nosotros con la Comisión de Derechos Humanos ya en Chihuahua y ellos se encargaron de ir al Cereso, les llevaron psicólogos, les llevaron doctores, ellos nos han apoyado muchísimo”, mencionó.

El pasado sábado en el exterior de los juzgados federales ubicados en la avenida Mirador y Washington, acudieron cerca de 100 personas de la región centro sur a brindar apoyo a los detenidos y exigir su liberación.

“Ahí estuvimos en la manifestación, anteriormente había salido un camión de La Cruz, pero ahora gracias a Dios nos apoyaron con dos camiones de Delicias y de Camargo, estuvo gente de Saucillo, del Corraleño, de San Rafael, toda la gente nos apoyó mucho.

El presidente municipal de La Cruz Fito Trillo siempre nos ha apoyado, desde que supo que los agarraron siempre ha andado apoyándonos, ahora no pudo con el camión, pero sí lo ha hecho con diésel, comida y agua, pero nos apoyaron de Delicias y Camargo, estamos muy agradecidos”, sentenció por último Estela Rivera Márquez .