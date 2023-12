No va a albergues, porque no lo reciben con su mascota

Paco López / El Diario / Hombre sin casa con su mascota

El señor Juan Carlos no tiene techo y sufre las inclemencias del clima; no quiere abandonar a su mascota

El no tener un techo no es impedimento para una tenencia de mascotas responsable. Tal es el caso de Juan Carlos López, quien luego de pasar su vida en Estados Unidos y ser deportado no ha podido recuperar su vida y vive sin techo en las calles de Chihuahua. Sin embargo no está solo, pues decidió adoptar a una perrita también de la calle a quien dijo ya aplicó todas sus vacunas y hasta le compró su suéter. A pesar del frío ambos han debido buscar distintos lugares para resguardarse debido a que en los albergues no se permiten mascotas, comentó López.

El hombre y su mascota acudieron a la fiesta de la guadalupana en días pasados donde buscaban vender dulces para poder obtener algo de recurso y aprovecharon para comerse ambos unas gorditas, ya que no pudieron seguir con la venta debido a que no contaban con permiso.

Para Juan Carlos es importante el tener una compañía por lo que a su mascota la lleva con su collar correa y suéter. Asimismo expresó que ya se sumó a las campañas de vacunación para que esté sana.

“Ahora que ha estado frío buscamos recursos hasta para un cuartito de hotel o donde podamos porque en los albergues no me dejan traer a esta (su mascota), y no la quiero dejar sola”, señaló.

Juan Carlos manifestó que estará vendiendo algunos dulces por las calles cercanas al Santuario para quien desee apoyarlo, señaló que él sabe hacer trabajos pero no ha podido obtener ni techo ni herramientas, no obstante se mostró optimista en poder recuperarse poco a poco, dijo.