No vamos a lograr un sistema de salud como el de Dinamarca

Chihuahua, Chih.– La diputada de Morena y también médica de profesión, Jael Argüelles, en medio de un debate entre diputados morenistas y panistas por las deficiencias del IMSS, reconoció que México jamás tendrá un sistema de salud como el de Dinamarca.

“Yo les quiero hablar desde la franqueza porque no me gustaría repetir otro político por más admirable que me resulte, pero yo no creo que vayamos a lograr un sistema de salud como el de Dinamarca”, declaró desde la tribuna legislativa Argüelles Díaz.

Desde su perspectiva profesional, la legisladora consideró que Dinamarca y México son poblaciones diferentes con problemas diferentes de salud, hábitos de vida que difieren, factores

“Yo creo que somos poblaciones diferentes, con hábitos, patologías, problemas de salud que difieren; creo que tenemos factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, culturales, laborales sumamente distintos unos de otros”, insistió la diputada.

Mencionó que a lo que sí puede aspirar el país es a tener un sistema de salud mexicano, que le sirva a México de acuerdo con sus características y que a nivel Latinoamérica pueda ser una referencia de éxito.

En el Congreso, las bancadas discuten sobre deficiencias comparativas entre los sistemas de salud federales y estatales.