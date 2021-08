‘No vemos los 30 mil millones en inversión’

Omar Morales / El Diario de Juárez / Javier Corral

Chihuahua— “No vemos los 30 mil millones de pesos que se habla se invirtieron en obra pública; no sabemos, la verdad, dónde están”, dijo ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini, en torno al último informe del gobernador Javier Corral.

Señaló que la administración estatal no cumplió con la expectativa que tenían los ciudadanos y las empresas, por lo que el resultado ha sido negativo y ningún sector percibe los avances informados.

Al hacer un balance de los cinco años de la administración dijo que, en el tema de la obra pública, realmente se ve muy pequeña y muy enfocada en Ciudad Juárez, pero también sin terminar y a medias, como ya se están acostumbrando los gobiernos.

Planteó que este gobierno llegó con muchas expectativas sociales, ya que se hablaba de que se iba a cubrir a las personas que se había olvidado en los últimos sexenios, tal es el caso de la pobreza; se dijo incluso de mejor ingreso, salud y atención a las zonas marginadas del estado.

También se hablaba de retomar el tema de la seguridad y una atracción o un desarrollo importante en la parte económica.

El industrial apuntó que realmente todos sabíamos, incluido el mismo gobierno que había un tema complicado que eran las finanzas estatales y que se tenía una deuda alta a la que se iba a enfrentar, “pero aquí creo que no se tomaron todas las medidas necesarias para hacer todos los planes que tenía”.

Detalló que el gobierno necesitaba ir primero por una reingeniería financiera y reestructurar toda la deuda para tener una funcionalidad, cosa que no se hizo o se llevó a cabo parcialmente.

En el tema de salud, quitando la pandemia, en realidad no se terminó con todos los proyectos que se tenía, incluso desde el sexenio pasado, como era el hospital de especialidades en Ciudad Juárez y más inversión a todos los hospitales del estado, agregó Francisco Santini.

Precisó que sólo se hicieron inversiones parciales en algunos hospitales, pero los grandes objetivos no se cumplieron independientemente de que algunos tenían que ver con la Federación.

El presidente del CCE apuntó que hubo fallas en la forma de gestionar los recursos con la Federación para los proyectos conjuntos, ya que el gobernador se peleó con todo mundo”.

Por lo que hace al tema de seguridad se hicieron algunos cambios, pero en realidad, las personas se siguen percibiendo inseguras y los indicadores dicen que el estado está mal en varios temas y lo ponen en un lugar complicado.

En lo que hace a la economía y atracción de inversiones, si bien el estado no es el que genera empleos, sí es un facilitador para que vengan a la entidad empresas nacionales o extranjeras, pero esa tarea no se hizo y no se promovió a Chihuahua en los últimos cinco años, enfatizó Santini.

Señaló que hubo un alejamiento total del sector gobierno con el empresariado, y los resultados ahí están, el crecimiento que se tiene es con base en lo que la iniciativa privada y el sector manufacturero hicieron, esto a pesar del gobierno que se tiene.

Finalmente, indicó que en los temas sociales se llevó a cabo una pequeña obra de infraestructura en zonas marginadas, pero eso no arregla de fondo el problema y de hecho hay algunos poblados en la Sierra que están dentro de los más pobres del país, ahí no se subió ningún lugar.

