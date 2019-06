No ven capacidad en ciudadanía para entender proyecto de alumbrado de Maru

Chihuahua.- El presidente de Coparmex Chihuahua, Federico Baeza, dijo que el proyecto de alumbrado no debe someterse a votación popular por considerarse un tema complejo.



Es un tema donde hay mucha infraestructura, conocimiento técnico, financiero y matemático, que la ciudadanía no tendría la capacidad de entender y que creemos es tan complejo, subrayó.



Así lo expuso tras aprobarse en el Instituto Estatal Electoral el mecanismo de plebiscito para los proyectos de alumbrado público para Chihuahua y Juárez.



Esa figura la contempla la Ley de Participación Ciudadana y se permite a la comunidad decidir si un proyecto de la autoridad debe o no realizarse.



En este sentido Baeza aseguró que es una vacilada llevar una jornada electoral que necesite cierta cantidad de votos para detener la propuesta de la alcaldesa.



"Esperemos que la autoridad electoral de retroceso a este tema, para no gastar recurso en algo que no tiene sentido que se haga", añadió.



Aseguró que los organismos empresariales y sociedad civil organizada representan a la ciudadanía "y vemos por un mejor chihuahua siempre", por lo que conminó a dejar que el proyecto siga su curso.