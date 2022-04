Nos abandonó la Profeco: Vecinos de Sierra Azul

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Sierra Azul denunciaron que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no los representa debidamente en los procedimientos jurídicos en contra de la empresa constructora CTU.

Lo anterior, según declaró Marisol Rosas porque ni siquiera les han proporcionado a ellos la resolución judicial por el delito de daños que ganaron en el 2015 en los tribunales.

“Queremos que nos proporcionen la resolución que ganamos y que obliga a CTU a pagar por los daños, pero el actual delegado ni siquiera ha dado la cara”, expresó.

Mencionó la mujer que son 360 familias afectadas con los daños en las casas, al parecer por un problema que tiene que ver con el terreno en que se construyeron las viviendas.

“Profeco está ocultando información y desde el momento en que están hablando por teléfono creo que esa no es la vía mas correcta, en donde le están diciendo a algunos vecinos que no están en la lista de familias a indemnizarse.

Se supone que ellos nos representan aquí en Chihuahua, aunque haya gente en México, pero no nos dan la resolución del tribunal en donde dice que ganamos.

Yo personalmente he pedido el fallo pero no me lo han dado, desde México nos dicen que solo van a poder recibir la indemnización el 50 por ciento de los afectados, eso no es correcto y además ni siquiera los están notificando”; manifestó.

Agregaron que los funcionarios de Profeco que no actúan son Rosy Martínez y un licenciado Alarcón.