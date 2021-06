‘Nos afecta más no tener agua que las lluvias’

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Vecinos de los asentamientos en las faldas del Cerro Coronel, reconocieron que la falta de agua afecta enormemente, especialmente por la actual temporada de calor, mientras que la reciente lluvia que cayó a inicios de semana, fue muy ligera sin afectaciones en sus humildes hogares.

Para Cristina Pérez, quien vive en la calle Coronel No. 24 en una de las partes más altas, el tener agua es un privilegio que pocos pueden, ya que para llenar tambos debe bombear de otra casa que conecta con los pozos, pero tiene que pagar y en muchas ocasiones no hay ni para lo más básico. Vive con su esposo, quien trabaja en la construcción como albañil y ella labora en una gasolinera, pero a pesar de ambos tener empleo, es insuficiente para las carencias que se presentan a la orden del día, como el poder tener una vivienda digna.

La actual está hecha a base de madera, cartón, lonas, láminas y siempre que quieren juntar para poner piso o algo que les haga más cómoda la vida, siempre surgen problemas y gastos, no obstante, las temporadas de calor y frío son un calvario para ellos y para muchos vecinos que se encuentran en la misma situación.

“Apenas llovió tantito. Sí batallamos porque cuando llueve mucho, se mete el agua, pero nada que ver con la falta de esa. Aquí no hay drenaje ni tubería ni nada, debemos hacerle como podamos. Hay quienes llenan baldes para llevarlos a sus casas. El calor es tan fuerte que no nos alcanza el agua para nada. Por eso ahorita la lluvia no pegó tan fuerte, es más, mejor que llueva, así llenamos los tambos”, platicó la mujer, quien se encontraba al lado de su tinaco, pero se le quebró y es insuficiente.

Debido a los pocos ingresos, llamaron a la comunidad a adoptar alguno de sus perritos recién nacidos, porque es muy difícil mantenerlos con lo que ganan y quieren que se les dé un buen hogar.

Para quien guste apoyar y conocer la situación de la familia, pueden llamar al teléfono 614 471 77 37 con Ricardo García, esposo de Cristina.