Nos creíamos intocables: guías de turistas

Chihuahua.- Pese a la presencia de la delincuencia organizada en la región serrana del estado, el gremio de guías turísticos se había sentido “intocable” durante años, pues nunca antes se habían cometido crímenes en su contra hasta que Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez fue privado de la libertad y asesinado en Cerocahui, municipio de Urique, el pasado lunes 20 de junio.

El presidente de la Asociación de Guías de Turistas de Chihuahua, Raúl Rodríguez Prieto, se reunió ayer por la mañana con el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno y el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, para exigir garantías para los trabajadores de este sector.

Pedro Eliodoro fue “levantado” cerca del mediodía en el Hotel Misión de Cerocahui y llevado hasta el templo jesuita de la comunidad donde fue asesinado junto a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora por el operador del Cártel de Sinaloa en Urique, José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”.

“Estamos muy angustiados debido a que tenemos 40 años en esto y el crimen no se había atrevido a tocar lo que es el turismo, pensábamos que éramos intocables y ya nos comprobaran que no es así, es una consternación, una preocupación porque ahora sí el mensaje es que ya no importa quién sea. que van con todo”, dijo Rodríguez Prieto.

En este sentido lamentó la agresión contra los padres jesuitas y de su compañero que formaba parte de esta asociación que actualmente agrupa 54 guías especializados que realizan recorridos turísticos en la región serrana durante todo el año.

El empresario subrayó que estos hechos representan un duro golpe no sólo para los guías sino para todo el turismo en la entidad pues cada año se realizan cientos de tours, mismo que dejan una importante derrama económica en la Sierra.

Indicó que, ni siquiera el asesinato del estadounidense Patrick Braxton-Andrew en 2018, fue tan negativo para el turismo, pues si bien el maestro fue privado de la vida por el mismo líder criminal, los hechos ocurrieron en un viaje que él realizó por su cuenta, sin haber acudido a guías.

Manifestó que es imposible para los tour operadores el dejar de hacer viajes a la sierra, motivo por el cual es urgente que las autoridades tomen las medidas necesarias para darles seguridad a ellos y a los turistas que depositan su confianza en las empresas para recorrer las barrancas de la sierra.

