Nos detuvo Lilia Merodio 36 millones de pesos: UCD

/ Jesús Emiliano García

Chihuahua.- Lilia Merodio no estaba capacitada para dirigir los destinos del agro chihuahuense, afirmó ayer Jesús Emiliano García líder de la Unión Campesina Democrática (UCD) quien acusó a la ex secretaria de Desarrollo Rural de haber detenido este año la asignación de 36 millones de pesos a los productores del campo, mismos que serían destinados para la adquisición de insumos para sus cultivos.

En conferencia de prensa, donde estuvieron también los líderes campesinos Yadira Morales y Guillermo García; Jesús Emiliano agradeció a la gobernadora Maru Campos le haya aceptado la renuncia a Merodio.

“No sabemos porque ella (Merodio) obstaculizó la asignación de esos recursos, mismos que nosotros logramos gestionar ante los diputados del Congreso del Estado, y el cual sería destinado para subsidiar semilla para maíz y otros, lo cual trajo como consecuencia que ahora los precios de insumos estén más elevados en su costo, es decir, ese mismo dinero nos va rendir menos.

Que bueno que la gobernadora Maru Campos le aceptó la renuncia, esperamos que la próxima semana ya haya un nuevo titular, que sea sensible y de atención a las principales necesidades del campo", abundó.

De igual manera responsabilizaron de falta de actuación de Lilia Merodio en problemas como La Boquilla, con la Comisión Federal de Electricidad donde estuvo totalmente ausente.

Enfatizaron que los recursos estatales que a cuatro meses del 2022 no les han entregado les corresponden a los productores.

“Ella dijo que no iba a entregar ese dinero a las organizaciones sino directamente a los productores, lo cual nosotros no nos opusimos, por qué esos apoyos no son para nosotros sino para los campesinos, pero no sabemos si ella hizo alguna clase de compromiso y pretendía dar ese dinero a la gente del partido donde proviene”, mencionó.

Agregaron que desde que la gobernadora Maru Campos asumió al Poder en el mes de septiembre de 2021, Merodio guardó una actitud de desdén hacía ellos.

“Nosotros teníamos que andar yendo constantemente a Palacio de Gobierno con el secretario de Gobierno César Jáuregui o con el coordinador de gabinete Luis Serrato, porque en Desarrollo Rural no había atención a los planteamientos que les hacíamos. Siempre hubo puertas cerradas.

Lo último que batallamos con ella, era saber los lineamientos en las reglas de operación de esos recursos, ni eso nos quería dar”, mencionó Jesús Emiliano García.

Los líderes de la UCD mencionaron que representan a 25 mil productores campesinos.

Dijo que por ejemplo el precio de semilla para maíz a finales del año pasado rondaba los 5 pesos con 30 centavos, mientras que ahora está a siete pesos con 20 centavos; es decir, “va ser menos lo que vamos a poder comprar porque el dinero lo detuvo Lilia Merodio”, mencionó.

En su opinión hubo una negligencia de la ex servidora pública.

Asimismo ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, Jesús Emiliano mencionó que Lilia Merodio siempre tuvo desconfianza de las organizaciones campesinas que tienen décadas peleando lo justo para los campesinos.

Ahora esperan que la gobernadora pasando estos días santos, designe a un nuevo titular que tenga la capacidad para encabezar la SEDER.