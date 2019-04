Nos importa la salud, no lo administrativo: médicos

Después de que se diera a conocer la posibilidad de que por corrupción los hospitales públicos serían quitados al Gobierno estatal para ser administrados por la Federación, el Colegio de Médicos de Chihuahua afirmó que no tienen facultad para decidir quién sea el encargado; a ellos les importa la celeridad de liberar los recursos materiales y prestar un servicio óptimo a los ciudadanos.



Así lo confirmó el doctor Otto Cambell, vocero del colegiado médico, quien resaltó la carencia que en la actualidad hay a nivel estatal de los insumos en los hospitales; además dijo que si la Federación toma el control solo pedirían darles rapidez a los procesos para que los recursos lleguen.



Sin embargo, aclaró que por el momento no se tiene conocimiento de este posible cambio, y que como gremio médico no les interesan los cambios administrativos pero sí que los recursos para realizar su trabajo lleguen en tiempo y en forma.



Otro de los puntos que mencionó el galeno es sobre la Ley de Salud, la cual es desconocida por el Colegio de Médicos de Chihuahua; piden que esta sea socializada entre el gremio que trabaja en materia de salud.



También indicó que debería realizarse una tabulación adecuada de salarios, que son de los más bajos en comparación con los de otras profesiones.