Chihuahua.- Karen Montes, hermana de Salma, la mujer de Delicias desaparecida desde el 31 de mayo, emitió ayer una emotiva carta con motivo del cumpleaños de su mamá. El escrito lo publicó en redes y se dirige a la persona que privó de la libertad a Salma.



“A ti que te llevaste a mi hermana Salma, a ti que la tienes escondida en algún lugar, a ti que nos quitaste un pedazo de nuestras vidas sin tener ningún derecho de hacerlo, sin nosotros haberte hecho ningún mal, quiero que hoy siendo el cumpleaños de mi Madre te pongas a pensar en todo el sufrimiento que está sintiendo por no tener su corazón completo, por no poder festejar en este día como ella quisiera hacerlo”.



“No se merece lo que nos hiciste, ninguna persona se merece pasar por esta situación, ponte a pensar si fuera alguien de tu familia.......no te deseo ningún mal Dios te bendiga y a toda tu familia y te ilumine el corazón para que puedas actuar con bien”.



Continúa “solo quiero a mi hermana de regreso viva para estar completas, para que mi Madre pueda ser feliz de nuevo, para que ya no llore todas las noches y días por que salma no está con ella, para que pueda dormir en paz sabiendo que mi hermana duerme tranquila en casa, le pido a Dios todo poderoso que te ayude a ver la luz y te des cuenta del mal que has causado. No te deseo ningún mal sino todo lo contrario, solo te pido regresa a mi hermana con vida y que Dios te bendiga”.



El caso de Salma ha conmocionado a la zona de Delicias y a la entidad, ya que a la fecha no se ha localizado su cuerpo y fue liberado un hombre que habían detenido como el presunto culpable de llevarse a la mujer el 31 de mayo.



Se trata de Gualberto P. H., expareja la desaparecida, a quien un juzgado de ese municipio dejó libre con el argumento que ella se fue con él por su cuenta, por lo que no encontró una privación de la libertad de particulares.



Los datos de prueba indican que el hombre fue la última persona con la que fue vista la joven, situación que está confirmada, pero este sujeto, inventó que dos hombres armados privaron de la libertad a la joven, sin embargo, no interpuso denuncia o informó a alguna autoridad de lo que supuestamente sucedió.



Lo anterior fue tomado en cuenta por el juez para determinar que sí mintió con intención de protegerse, pero su decisión fue dejarlo en libertad porque la desaparecida decidió irse con él.



En la audiencia de mediados de junio, el juzgador dijo que “como ella se fue voluntariamente con el sujeto no es posible acreditar la privación de la libertad y que si no se ha comunicado la víctima es porque posiblemente trae el celular descargado como lo dijeron algunos testigos”.