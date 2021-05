‘Nosotras no festejamos, no tenemos para eso’

Francisco López/El Diario

Chihauhua.- Para las mamás rarámuris en el asentamiento El Oasis pasaron ayer el 10 de mayo con labores normales de rutian como limpieza, cuidado de los hijos, cocinar, coser prendas, pero sin un festejo como es habitual en otra partes.

Las mujeres del lugar, reconocieron que desde el año pasado las autoridades correspondientes a tender el asentamiento, han sido poco empáticos y ellas siguen con sus labores lo mejor que pueden, pero cada día es más complicado.

“Nosotras no festejamos. No, no vienen a darnos nada. Dicen que a veces sí dan, pero no todas sabemos. Aquí no tenemos para festejar, seguimos normal”, comentó una de las habitantes del asentamiento.

Aunque otros años, algunas autoridades han invitado a las madres rarámuris para celebrarlas o darles un obsequio, este 2021 y el pasado, con la pandemia de Coronavirus (Covid-19), no han recibido algo y dijeron no esperar nada, más que seguir con sus vidas de manera normal. También comentaron que algunas ni si quiera saben que se celebró ayer.

El 10 de mayo para ellas es un día más de trabajo, algunas van a las casas donde hacen el aseo, cocinan o son niñeras, mientras las del asentamiento hacen el quehacer y cuidar a los infantes, quienes no asisten a la escuela dentro del mismo espacio, más que la supervisión de la maestra de manera periódica para continuar con la clases a distancia, únicamente con una guía de papel.