‘Nosotros los pobres sólo tenemos hambre’

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- La población migrante que recorre el Norte del país sólo recibe apoyos de índole sanitaria en las casas migrantes, sin embargo muchos de ellos se han detenido sólo al llegar a la frontera, mientras que la crisis del coronavirus se agrava algunos esperan en la ciudad o viajan por los estados fronterizos de México, según narraron algunos entrevistados.

La estampa del migrante pidiendo en cruceros de la ciudad dejó de ser nueva hace algunos meses, sin embargo en medio de la cuarentena ésta se sigue repitiendo, esta población que se califica como flotante en el estado de Chihuahua cuenta con poco acceso a servicios de salud y preventivos contra el coronavirus, que en su mayoría encuentran en las casas migrantes, mismas que en esta vuelta al semáforo rojo siguen entregando apoyos para los viajeros, según han publicado en sus redes oficiales como lo son la Casa San Agustín. E l s e ñ o r Manuel Hernández, señaló que si bien cruza constantemente a los Estados Unidos donde trabaja, viajó para visitar a su familia el año pasado y planeaba regresar pero entró la crisis sanitaria que lo dejó varado sin poder regresar a trabajar. “Llegó la enfermedad y me quedé aquí, pero está muy difícil. Como decimos los del otro lado México lindo y querido, pero qué jodido. Aquí no hay oportunidad de nada, tenga uno estudios o sepa hacer algo”, destacó. Señaló que ha recibido gel y cubrebocas en casas migrantes, sin embargo no ha sabido de casos de coronavirus entre quienes se encuentran viajando y a quienes se ha encontrado por el camino. “Nosotros los pobres nada más tenemos hambre, pero gracias a Dios estamos bien de salud”, dijo.