Notifican sólo tres demandas civiles vs Aras

Chihuahua, Chih.- Únicamente tres demandas por las vías civil y mercantil se han notificado en contra de la empresa Aras Investment Business Group S.A.P.I de C.V. desde que inició el conflicto por el incumplimiento de pagos de capital y rendimientos a sus socios.

El abogado de la empresa, Emilio Hernández, informó que hasta el momento se mantienen las tres demandas notificadas en febrero de este año, las cuales se interpusieron ante un juez federal.

La primera de ellas, de la que fue enterado el 17 de febrero, es una demanda civil colectiva de 77 personas representadas por la abogada particular Gabriela Quezada. Como respuesta al escrito de demanda, se manifestó que no es la vía correcta ya que no cumple con los requisitos de una acción colectiva, además de que en el propio contrato se estableció una cláusula donde las partes se someten a la competencia de los tribunales del fuero común de esta ciudad y no a los juzgados federales de distrito.

El juez dio vista de esta contestación a la contraparte para que dentro de los siguientes 10 días exprese lo que as u derecho convenga. Posteriormente, el mismo juzgador citará a las partes a una audiencia para que presenten las pruebas correspondientes.

Las otras dos demandas individuales se interpusieron por la vía mercantil y fueron notificadas los días 22 y 23 de febrero. Estos escritos fueron contestados en el mismo sentido y la parte actora deberá responder dentro de los siguientes 3 días.

Sobre el amparo que se promovió en contra del aseguramiento de más de 70 bienes relacionados con la empresa, el defensor explicó que el juez federal requirió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que proporcione más información sobre los procedimientos que realizó, a fin de contar con más elementos que le permitan emitir una resolución.

De los procedimientos civiles y mercantiles que se han promovido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no se ha hecho notificaciones a la empresa, pese a que ya sumaban 824 escritos recibidos hasta el 16 de marzo.

En materia penal, no se ha girado una sola orden de aprehensión en contra de directivos o asesores de la empresa, por las 3 mil 717 querellas que se presentaron por los afectados en todo el estado.

Tampoco han sido citados a comparecer el exCeo Armando Gutiérrez Rosas ni algún otro miembro de la directiva de Aras, pese a que la también defensora de la empresa, Érika Jasso Carrasco, subrayó que es responsabilidad de la Fiscalía llamar a las personas que considere necesario para las investigaciones.

Fue el propio fiscal General, Roberto Fierro Duarte, quien sentenció que no llamaría a Gutiérrez Rosas pues debe ser él quien acuda ante el Ministerio Público pues sabe en el problema que está metido.

Jasso Carrasco explicó que las autoridades deben revestir todas sus actuaciones con las formalidades establecidas en la ley por lo que deben girar los citatorios correspondientes para que, quienes sean llamados escuchen la lectura de sus derechos, se les permita aportar pruebas y se respete, en general, el debido proceso.

“Disposición de comparecer sí hay, pero si no te citan, tú no vas a comparecer motu proprio. Es una obligación de la autoridad incluso para darle formalidad… Es una desafortunada manifestación del fiscal, porque no es una negociación particular es un proceso penal y se tienen que respetar las formalidades y garantías”, dijo.