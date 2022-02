Nuevo frente frío entrará a la entidad

Chihuahua.- Debido al frente frio 28 y la quinta tormenta invernal aunado a la aproximación un nuevo frente frío para este próximo domingo, se mantendrán las bajas temperaturas en el estado para este fin de semana, por ello la Coordinación Estatal de Protección Civil pide a la población acatar las recomendaciones que se emiten para estar preparados ante estos cambios climatológicos.

Para la tarde este viernes se prevé que, el desplazamiento de la masa de aire ártica sobre el territorio estatal genera ambiente muy frío en la mayor parte, con nubosidad variable a lo largo de la tarde noche.

El pronóstico de precipitaciones indica lluvias aisladas en el municipio de Balleza, además de rachas de viento superiores a los 65 km/h en Janos y Casas Grandes.

Sobre la región serrana se estiman viento con rachas entre 45 y 50 km/h. En la mayor parte del resto del estado, se estiman vientos con rachas variables entre 25 y 35 km/h.

El termómetro registrará esta tarde y noche temperaturas por debajo de los cero grande en todo el estado particularmente en la parte noreste del estado, con una sensación térmica variable en los -10 a – 13 °C en los municipios de Madera, Temosachic, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Balleza.

En la zona centro sur la sensación térmica oscilara en los -6°C; en el municipio de Villa Ahumada la sensación térmica oscilara a -12°C; en el municipio de Manuel Benavides se tendrá una temperatura de -14°C y en Ojinaga se presentara a -5°C.

Mientras para este sábado 5, las temperaturas en Nuevo Casas Grandes (Máx. Mín.) 12° /C -3°C, Madera 8° C /-7° C, Creel con 8 ° C /-6 ° C, así mismo para la zona centro- sur las temperaturas oscilaran para Chihuahua 15°C/ 0° C, Delicias 15° C/-1°C, Camargo 15° C/0° C, H. del Parral 15° C/ -2° C , para la zona norte y este con temperaturas de 8° C/0° C en Cd. Juárez y de 13° C/-1° C en Ojinaga.

Cabe destacar que la sensación térmica en la zona noreste del estado será registrará -11°C en los municipios de Madera, Temósachic, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Balleza.

En la zona centro sur la sensación térmica oscilará de los -3°C a los -1°C; en el municipio de Manuel Benavides tendrá de -6°C, en ciudad Juárez presentará mínima de 4 -°C y en Ojinaga -2°C.

En tanto, para este próximo domingo 6, la dependencia estatal indica que prevé el ingreso de un nuevo frente frío número 29, que favorecerá ambiente de gélido a muy frio por la mañana, de fresco a templado por la tarde, con temperaturas gélidas en la zona serrana, heladas en la entidad.

Las precipitaciones se presentarán lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes en Janos, Madera, Guerrero, Cuauhtémoc, Majalca, y para la ciudad de Chihuahua se espera la posibilidad de presencia lluvias aisladas.

Estas lluvias pueden estar acompañadas de caída de agua nieve y nieve en las partes altas de la sierra, incluyendo a Janos y Madera.

Además, los vientos se estiman se presentes con ráfagas que pueden superar los 55 km/h en Jiménez; pueden superar los 45 km/h en Balleza, Parral, Camargo, Delicias y Ojinaga.

Estas ráfagas de vientos pueden ocasionar tolvaneras en el área de Jiménez y Allende.

Las temperaturas para este día, serán: (°C máx./mín): Chihuahua 15/0, Juárez 10/-5, Janos 13/-6, Madera 12/-4, Temósachic 14/-6, Cuauhtémoc 14/-3, Ojinaga 17/-2, Delicias 18/-1, Camargo 17/-1, Jiménez 16/-1, Parral 17/0, Creel 10/-4, Guachochi 11/-4, El Vergel 12/-6.