'Nunca fue tan fácil ganarse el cielo'

La Comunidad Misionera “Unidos por el Camino” organizó ayer una kermés en la explanada del parque El Palomar, con el fin de recabar fondos para los jóvenes que acuden a diferentes partes a predicar el evangelio. Para esto, hubo muchas actividades como juegos para niños y grandes, música en vivo, ambientación, pinta caritas, tómbola, artículos diversos, comida como enchiladas, tacos, hamburguesas, montados, hot dogs, papas rellenas, papas caseras, clamatos, cocteles de frutas y verduras, refrescos, aguas, postres entre mucho más. Las actividades empezaron desde las 10:00 de la mañana y culminaron después de las 6:00 de la tarde. La comunidad misionera realizó un manifestó en este año, en el que expresan su sentir al predicar por diferentes rincones del planeta y hacer todo lo posible por llevar la Palabra de Dios a todos. “Todos estamos llamados a ser misioneros y discípulos, y por eso oramos al Señor nuestra oración misionera para que nos ayude a contar su historia a través de nuestras palabras y actos. “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.” – Mateo 28, 30. Dios del cielo y de la tierra, me has alimentado con tu palabra y enviado a amar y servir. Un misionero, me has llamado a ser, incluso en mi pequeñez y en mi pecado me elegiste para cantar el canto de tu amor, el himno de tu misericordia, el himno de tu justicia. Guía mi camino, Señor. Envíame entre las personas que has creado, ya sea en todo el mundo o al otro lado de la calle. Concédeme la gracia de ser bienvenido y el valor para destacar. Que mis palabras impongan al invocar tu espíritu. Que mis actos sobresalgan mientras demuestran tu fidelidad. Aunque pueda vacilar, ayúdame a levantarme de nuevo, haciendo tu voluntad siempre. Y cuando me vaya, que digan: Ese era diferente. Aquel conocía al Señor”, expresa el manifiesto. jnunez@diarioch.com.mx