‘Nunca investigaron a mensajeros del narco’

Chihuahua– La Fiscalía de Chihuahua nunca investigó la participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach del exsecretario particular de Javier Corral y hoy titular del Ichife, José Luévano, y de Alfredo Piñera, asesor de comunicación de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, aseguró Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organización Justicia Cívica.

El organismo es coadyuvante de la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), quien mantiene su postura de que se hará justicia en el caso hasta que todos los involucrados sean llamados a cuentas ante la justicia.

“En cuanto a los funcionarios públicos que Miroslava identificaba como los ‘mensajeros del narco’, que así los nombró ella, estamos ante una gran desventaja porque la Fiscalía de Chihuahua no hizo un buen trabajo de la investigación desde un inicio respecto de estos personajes políticos; lo que sí podemos asegurar, porque no lo hizo, es que la Fiscalía nunca investigó a estos personajes aun cuando tuvo bien clara la probable participación de estos personajes, y frente a esto no investigó”

La activista comentó que durante el acompañamiento a la familia de la periodista, a quienes la Fiscalía no querían reconocer como víctimas, notaron que desde la parte oficial trataron de imponer una verdad en donde los únicos responsables del crimen fueron tres personajes ajenos al Gobierno del Estado.

“Para la Fiscalía local, la pirámide criminal solamente constaba de tres personajes: ‘El Larry’, Jaziel N., y Ramón Zavala, quien detona el arma y fue asesinado luego; para la Fiscalía de Chihuahua sólo existían esos tres responsables y señalaban a Juan Carlos Moreno Ochoa, ‘El Larry’, como el autor intelectual, cuando él ejecutó una orden de asesinato que provino de otro personaje. Parecía que les urgía que la investigación se quedara en sus manos y concluirla en esa verdad oficial de que los únicos responsables en el caso de Miroslava fueron tres participantes”, manifestó Mendiola.

La activista narró que antes de presentar el amparo federal que les dio acceso a la carpeta de investigación, solicitaron una audiencia con un juez de Control de Chihuahua para exponerle la situación de la negativa de la Fiscalía para dar a conocer avances de la investigación, quien accedió a solicitar una copia, sin embargo, la negativa fue rotunda.

“Nos presentamos ante la Fiscalía para solicitar estas copias, y fue tremenda la negativa. Nos encerraron en un cuarto para decirnos que no nos iban a dar la investigación y frente a esto nosotros cuestionamos si entonces no le iban a dar cumplimiento a la orden de un juez local, pero el ministerio público nos dijo ‘háganle como quieran, es su problema y nosotros no vamos a dar la investigación’, y eso no es normal en una fiscalía y eso nos prendió los focos para comprender que ahí había algo turbio y que algo andaba muy mal”.

Protección gubernamental

También Javier Corral se encuentra involucrado en la protección de los funcionarios que aún gozan de impunidad, a quienes defendió ante la opinión pública desde 2017, cuando aseguró que ni Schultz ni Piñera ni Luévano estaban involucrados en el crimen.

“Aun cuando en diversas ocasiones el propio gobernador Javier Corral negó que Hugo Amed Schultz estuviera involucrado en la participación, en 2017 él fue claro en decir que no había participación de estos personajes, pero cuatro años después tenemos a Hugo Amed Schultz diciendo de viva voz que él participó en el homicidio de la periodista Miroslava Breach”, enfatizó Mendiola.

En general, señalaron a las autoridades de Chihuahua por tener un interés marcado en el manejo de la investigación y en la omisión de investigaciones básicas hacia los polémicos personajes cuyos cargos ligados a la administración estatal actual, terminarían dentro de pocos meses.