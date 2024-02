Nunca me confío y siempre lucho hasta el final: Maru

Chihuahua.- Para la gobernadora Maru Campos, así como debió decidir entre entregar apoyos asistencialistas o programas de desarrollo real, también debió decidir entre perseguir a su antecesor, Javier Corral, o ponerse a trabajar. Optó por lo segundo, sostiene.

Por ello, en entrevista con El Diario, en la antesala de su Segundo Informe, la mandataria señala que los resultados de su administración le podrán servir para enfrentar las elecciones intermedias de este 2024, que espera sean un refrendo a su gobierno para mantener la mayoría a su favor en el Congreso del Estado.

Sin embargo, dice, “yo nunca me confío y siempre lucho hasta el final (...) Nunca me confío y no dejaré de trabajar hasta que pueda, para que la gente sepa de este trabajo”.

La mandataria responde cuestiones sobre el reto electoral que ahora le toca enfrentar como jefa del Ejecutivo del Estado, así como el panorama local y nacional que observa desde la gubernatura a su cargo desde septiembre de 2021.

Aborda también el aspecto político de su gobierno, apenas con cierto reparo en las posturas que, considera, más bien debe abordar o dar a conocer su partido, el PAN. De forma abierta identifica en Morena al enemigo, más ahora que su excompañero en el albiazul, Corral, ha sido acogido en el equipo de la candidata presidencial del partido oficialista federal, Claudia Sheinbaum.

“Creo que hoy en día nos queda muy claro (...) que Javier Corral trabajó para el candidato de Morena y para Morena en 2021 y entonces ahora le están pagando el favor, por eso lo están protegiendo”, declara. “(...) es una violación a la ética y la moral que este tipejo suele decir que tiene, pero sabemos que no es así. Ahora los propios chihuahuenses lo han juzgado, por eso cada vez que se para aquí en Chihuahua le gritan y lo golpean”.

Campos Galván tampoco duda en pronunciarse a favor de Xóchitl Gálvez en la contienda electoral que está en marcha. Avala su proyecto y destaca principalmente el compromiso de la aspirante presidencial del Frente Amplio por México con Chihuahua.

A la vez, la gobernadora no desconoce la posibilidad de que sea la morenista Sheinbaum quien pueda convertirse en la primera presidenta de la República, en cuyo caso ofrece un trato institucional de respeto, siempre que haya lo mismo de su parte.

Todo gobierno tiene una obra política y es difícil no entrar a ese terreno. ¿Cómo ve el proceso electoral que ya tenemos encima, a nivel nacional y local?

“Es una percepción que le toca al partido, pero lo que veo es lo que piensa la gente en la Ciudad de México. A la gente en la capital del país la veo cansada del caos en el que está y aquí en Chihuahua veo a la gente muy echada para adelante, muy dispuesta a seguir defendiendo a Chihuahua de que se le minen las instituciones, de que se le minen sus derechos, de que se detenga la economía, de que se detengan los proyectos a mediano y a largo plazo”.

Viene también una elección intermedia estatal que es una especie de referéndum para su gobierno, ¿Usted confía en que va a ganar la mayoría en el Congreso?

“Yo nunca me confío. Yo siempre lucho hasta el final, en las elecciones, yo no dejaba de trabajar y de hacer lo que tenía que hacer, hasta las siete de la tarde que cierra la votación. Nunca me confío y no dejaré de trabajar hasta que pueda, para que la gente sepa de este trabajo”.

¿Entonces va a luchar para tener esa mayoría?

“La forma de luchar es hacer mi trabajo. Cuando estábamos en el municipio hicimos un colector de aguas residuales y la gente me decía que por qué le invertíamos casi 400 millones de pesos a una obra enterrada... y yo les dije en ese momento que era una obra enterrada que no nos generaba aplausos ni medios de comunicación, pero era una obra que le daba dignidad y justicia a la gente.

“Y al final de cuentas, quien terminó apoyándonos más en la elección, valorando más ese colector de agua enterrado, fue la gente del sur del municipio, fue la gente que más votó por nosotros. Entonces, yo creo en el trabajo, en que el trabajo da resultados y los resultados muestran el aprecio de la gente”.

¿Con los alcaldes ha podido hacer equipo?

“Sí, pero creo que algo en lo que no hemos terminado de avanzar es en concientizar a los alcaldes de la gran necesidad de buscar inversiones para los servicios básicos. “No podemos pedir en Nuevo Casas Grandes un estadio de beisbol, si sigue la población sin tener agua potable, sin tener drenaje, pavimentación, es más, sin tener recolección de basura. Tenemos siete meses pagando la recolección de basura de Nuevo Casas Grandes, nosotros la contratamos”.

¿Cómo lleva la relación con los alcaldes y cómo los ve en general? ¿Cómo ve su desempeño? Porque casi todos tienen la posibilidad de reelegirse, de enfrentar la realidad en esta elección y conocer si la gente los apoya o los rechaza...

“Yo les agradezco mucho a los alcaldes su apoyo, sin importar sus orígenes partidistas. Todos los alcaldes, salvo dos o tres... Pero a todos los demás mis respetos y agradecimiento por trabajar tan de cerca con el Gobierno del Estado.

“Todos, también, han recibido apoyo del Gobierno del Estado, en materia de seguridad pública, en materia de equipamiento para sus policías, patrullas, capacitación, programas de prevención, infraestructura, han recibido el apoyo estatal y sobre todo la certeza de sus participaciones y aportaciones están a tiempo, que no las jinetea Gobierno del Estado, porque sí había quien las jineteaba”.

¿También Juárez, que no es de su mismo partido la administración ha recibido ese trato?

“En Juárez, 50 colonias se han beneficiado con agua potable. Otra vez, esa obra no genera medios de comunicación ni aplausos, pero le da dignidad a la gente, ahí está. Son más de mil millones de pesos en el 2023 y mil 500 millones de pesos en 2024. La remodelación del Parque Central y varias obras.

“Y bueno, el BRT, que ya vienen los camiones en camino, lo que falta es la obra en corto plazo para terminar. Lo que pasa es que nos dejaron un caos. Fue más difícil empezar la construcción del BRT como nos lo dejaron mal hecho, que haberlo tirado y construir desde cero”.

¿Y la relación con el gobierno de Juárez, porque no son del mismo signo partidista? ¿Se ha mantenido estable? ¿Ve al alcalde Pérez Cuéllar trabajando?

“Sí, hay relación, es estable. Pero veo al alcalde muy distraído en su política, lo veo muy metido en todo el estado y me preocupa mucho porque Juárez necesita demasiada atención, no nada más de la gobernadora, también del alcalde. Falta más atención por parte del alcalde”.

¿Ha afectado la relación con Juárez la situación con la Federación?

“A mí no. Pero creo que a él sí, porque lo que dice la Federación él lo repite, se alinea con la Federación. Yo creo que debe alinearse con los juarenses, no con la Federación. Pero para qué le digo al enemigo que se está equivocando, ¿verdad?”

¿Y la relación con la capital, con el alcalde Bonilla? ¿Le gustaría de sucesor?

“Yo no quiero pensar en... ni puedo pensar en sucesores, porque gobernador no deja gobernador. Ni para qué me meto al desgaste. ¿O quién si ha dejado gobernador?”

Menos su antecesor dejó gobernador...

“No, gobernador no deja gobernador... Ni para qué desgastarse en eso”

¿Las instancias de procuración de justicia han estado a la altura de sus expectativas? Precisamente, por la mención a su antecesor y a las irregularidades y posibles actos de corrupción de la administración pasada...¿no les ha faltado empuje? Vemos pocos casos de sanciones y castigo.

“Pues ahí está Arturo Fuentes Vélez (exsecretario de Hacienda del gobierno de Javier Corral, actualmente prófugo de la justicia); está Eduardo Fernández (exsecretario de Salud, vinculado a proceso penal en libertad)... Pero algo pasa en los juzgados federales...”

¿Es la justicia federal entonces la que impide algunas acciones? ¿Se atoran ahí las causas?

“Sí. Específicamente en el caso de Francisco González (exfiscal de Derechos Humanos y exagente del Ministerio Público en la pasada administración). Él tenía encima un resolutivo del Protocolo de Estambul por tortura. Era el torturador del sótano y pues...”

¿Pero no había más expectativas de que habría más sanciones a las irregularidades del gobierno anterior?

“Como gobernante, así como tienes que decidir si entregas despensas o entregas programas de largo plazo que tengan un impacto positivo mayor, también tienes que decidir si te dedicas los seis años a perseguir gente o trabajar.

“Y yo he decidido trabajar y que la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía del Estado la Fiscalía Anticorrupción hagan su trabajo.

“Pero hemos tenido una detención importante de generadores de violencia en todo el estado, de estos delincuentes que ejercen violencia contra las mujeres, hay peces en los Ceresos del estado”.

¿Pero no esperaba Usted algún proceso contra Javier Corral? Porque ahora lo vemos que ya hasta se ha incorporado al equipo de Claudia Sheinbaum... ¿No le faltó algo al Gobierno de Chihuahua?

“No, lo que pasa es que todos lo sabemos pero nadie lo decimos. Creo que hoy en día nos queda muy claro, refrendado y asegurado, que Javier Corral trabajó para el candidato de Morena y para Morena en 2021 y entonces ahora le están pagando el favor, por eso lo están protegiendo. Esa es la verdad y a las pruebas me remito.

“A mucha gente que trabajaba aquí en Gobierno del Estado, le pidieron que votaran por Juan Carlos Loera, y que incluso trataron de extorsionar para eso.

“Eso más que un delito es una violación a la ética y la moral que este tipejo suele decir que tiene, pero sabemos que no es así. Ahora los propios chihuahuenses lo han juzgado, por eso cada vez que se para aquí en Chihuahua le gritan y lo golpean”.

¿Cómo observa la elección aquí en Chihuahua, entre las dos candidatas presidenciales punteras de la contienda?

“Pues ya decidirán los chihuahuenses, pero yo tengo una gran admiración por Xóchitl Gálvez, es una mujer en todos los sentidos, hecha en el esfuerzo, muy inteligente y muy comprometida por trabajar por evitar el dolor evitable y está específicamente comprometida con el estado de Chihuahua en materia de la desigualdad, de la pobreza en la Sierra Tarahumara”.