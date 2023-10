/ Los empleados sostuvieron una reunión en la explanada de las instalaciones del edificio del Tribunal de Justicia Federal

Chihuahua.- Ayer, trabajadores del Poder Judicial de la Federación de Chihuahua manifestaron que el sindicato no fue claro respecto a la ampliación del paro laboral, anunciada tras concretarse la eliminación de 13 fideicomisos en el Presupuesto 2024 de la Federación, ya que deja a consideración de cada empleado el sumarse o no a la protesta, mientras que su postura es que “o van a paro todos, o ninguno”.

Luego de que el Senado aprobara la eliminación de 13 fideicomisos, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordó extender el paro de labores hasta el próximo 29 de octubre, “sin perjuicio de que los trabajadores que tengan el deseo de continuar con sus actividades lo hagan, con respeto a su voluntad”.

Durante una manifestación realizada ayer en los juzgados de la avenida Mirador, empleados externaron que esta situación ha generado que en otras entidades haya presiones hacia los trabajadores para que acudieran a laborar.

Por ello, aunque coincidieron en mantener la atención para casos urgentes, con la intención de no causar un daño a los usuarios, demandaron que el resto de las áreas sean detenidas.

Alrededor de las 10 de la mañana fue cerrado el acceso vehicular al edificio del Tribunal de Justicia Federal, mientras que la atención fue brindada solamente por la entrada peatonal. Varias personas tuvieron que retirarse ante la imposibilidad de realizar sus trámites.

Minutos después, los trabajadores que estaban en el edificio sostuvieron una reunión en la explanada de las instalaciones, en la que expusieron que no estaban de acuerdo con el comunicado del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ya que lo señalaron como ambiguo. “El paro no es para que me vaya a mi casa, el paro no es para ir a trabajar, es estar aquí en paro”, dijo una de las personas en el mitin.

Los empleados señalaron que los representantes sindicales deberán ser quienes lleven sus dudas e inconformidades al Sindicato, además de que demandaron la presencia de Marisela Rodríguez, secretaria general de la Sección 18, la cual corresponde a la de Chihuahua.

El paro permanecerá hasta el domingo, pero serán recibidos los asuntos urgentes, como los relacionados con el tema de la salud y los penales. La noche del martes también existía la propuesta de que el paro sea prolongado hasta el 15 de noviembre.