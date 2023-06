Obligada la SICT a reparar la carretera vía corta Chihuahua - Parral

/ Foto de Archivo

Jóvenes de Parral y San Francisco del Oro presentaron el pasado 24 de abril una demanda de amparo para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCIT) realice los trabajos de reparación y mantenimiento de la carretera Chihuahua – Parral, recurso que admitió el Juzgado Segundo de Distrito.

Por decisión de tres magistrados de Distrito, desde el 3 de mayo las autoridades federales están obligadas a reparar la carretera y el actual desacato de las autoridades federales podría derivar en consecuencias penales y administrativas en contra del delegado de la SICT en Chihuahua y el titular de la dependencia federal, explicó Manuel Jurado, uno de los promoventes, quien aclaró que se trata de una iniciativa cien por ciento ciudadana, sin tintes políticos, y echa por jóvenes de entre 25 y 30 años.

Los promoventes son: Manuel Jurado Torres, Juan Carlos Payán Roacho, Isaac Yahír Delgado Talamantes, Aarón Alfredo Bravo Corral, David López Ramos, César Iván Torres Chávez, David Elías Ramos Sánchez, Fabiola Delgado Talamantes; Yamari Anarika Chávez Olivas, Guillermo Enrique Trujillo Villalobos, Elyden Franco Flores y Graciela López Ramos.

“La sentencias de amparo se cumplen o se cumplen, de no hacerlos el juez impone multas, pero si no hacen caso, el juez federal puede ordenar la destitución de los responsables, en este caso el delegado, del secretario, del subsecretario y directores de área; pero no sólo es destitución, es consignación ante la Fiscalía General de la República porque están en desacato. Son delitos y faltas administrativas”, declaró Jurado Torres.

Entre los principales puntos que los quejosos exponen, se encuentran los frecuentes accidentes que ocurren debido a las malas condiciones en que se encuentra la carretera, el interés social y el buen uso de los servicios públicos, daños por la irregular actividad del Estado; el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos y sobre todo el peligro inminente en que se encuentran 165 mil 293 pobladores de 12 municipios dela región sur.

El demandante comentó que a partir de que a nivel personal comenzaron a socializar la demanda, han recibido apoyo moral de presidentes municipales, líderes de la sociedad civil, cámaras empresariales, académicos y ciudadanía en general, quienes podrían generar antecedentes que deriven en jurisprudencia, y sería la primera demanda en su tipo que obligara a la acción del Estado Mexicano en materia de obras y distribución de presupuesto.

Las autoridades responsables de cumplir con la orden judicial son: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Carreteras; Dirección General de Conservación de Carreteras de la SICT y la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SICT y el Congreso de la Unión como el ente constructor de un presupuesto 2023 inequitativo.

El 3 de mayo de 2023 se presentó la queja 117/2023 Juzgado Segundo de Distrito, que expuso el magistrado Rafael Maldonado Porras y durante la sesión en donde participaron la magistrada Nancy Sánchez Corona y el magistrado Rafael Rivera, se declaró fundada la queja de los promoventes y también rechazaron por unanimidad el argumento de la SICT respecto de que negó la suspensión de su ejercicio “ya que por su naturaleza omisiva el acto no es susceptible de ser suspendido, pues de concederse la medida cautelar, se agotaría la materia del fondo del juicio de amparo”.

En la sesión que se puede consultar en el archivo digital del Poder Judicial Federal y en plataformas como Youtube, los magistrados establecieron con claridad que el juicio reclamando expone de manera efectiva y real, la omisión de las autoridades responsables de reparar, conservar, y mantener la carretera Vía Corta a Parral – Chihuahua y además ordena conseguir un presupuesto para ello.

En términos técnicos, la suspensión de la acción de la autoridad, cuando es contra una omisión, obliga a la autoridad a la acción, y en ello imperan los criterios de la buena administración pública en favor de la ciudadanía.

En la actualidad Sergio González Rojo, ocupa la dirección general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Chihuahua (SICT) y a nivel federal su titular es Jorge Nuño Lara.

