Observaciones de Auditoría, asuntos menores y justificables: Espino

Chihuahua.- Claudia Arlett Espino, exconsejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), aclaró que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que se detectaron durante el tiempo de su gestión corresponden a dos asuntos administrativos menores de los cuales existe suficiente materia de aclaración.

Detalló que el primero se debe a la modificación de la fecha de entrega de un equipo de cómputo por 3 millones de pesos, que fue destinado para las asambleas municipales para la elección de 2021, que por motivos aduanales no podía llegar en la fecha estipulada, motivo por el cual se modificó la fecha de entrega, sólo unos días.

“Se trata de una licitación de equipo de cómputo, pero la observación, que ya tuve la oportunidad de revisarla, es en efecto, una licitación que se hace en el mes de diciembre (2020), un contrato que está para su cumplimiento a partir del 29 de diciembre, un equipo que era necesario para el proceso electoral 2020 y 2021, pero como estábamos viviendo el peor momento de la pandemia, no hubo posibilidad de que llegara porque se encontraba detenido en la aduana”.

Detalló que el proveedor no pudo cumplir con la entrega en la fecha estipulada del 3 de febrero, sino unos días después, el 9 de febrero, y la observación de la Auditoría Superior de la Federación se realizó en ese sentido.

“Entonces, lo que hacemos nosotros es un contrato modificatorio para que a sabiendas de que podía haber incumplimiento, se pudiera cumplir en tiempo y forma y sobre todo para que no nos afectara en la utilidad de ese equipo de cómputo. Nosotros no lo recibimos en el momento y por lo tanto se hizo un contrato modificatorio y ahí están los comprobantes y cuándo se recibió”.

La segunda observación trata de la firma de un contrato para un estudio sobre pueblos y comunidades indígenas que no alcanzó a firmar el entonces presidente de la asamblea estatal, Arturo Meraz, por causa de su fallecimiento.

“Es un estudio sobre pueblos y comunidades indígenas que nosotros requeríamos para poder crear la acción afirmativa a favor de pueblos y comunidades indígenas y, entonces, es una geógrafa con quien en su momento se hizo la contratación por parte de la administración que presidía Arturo Meraz, sin embargo, no alcanza a firmar este contrato porque por desgracia fallece, y cuando a mí me llega la información de la Auditoría, nosotros explicamos que no se consolidó la firma”.

Espino, explicó que las aclaraciones debidas se presentaron en tiempo y forma y la Secretaría Función Pública turnará a donde corresponda dichas observaciones para su análisis, mientras que ella estará pendiente en caso de que se presente un requerimiento para realizar cualquier aclaración de manera pertinente.