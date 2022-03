Obstruyó Corral investigación de caso Miroslava

Chihuahua, Chih.- A cinco años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, la obstrucción de la investigación, por parte de la autoridad durante el sexenio de Javier Corral, fue la constante al igual que la negativa para informar los avances de la misma y entregar la carpeta de investigación a la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión -Feadle-.

Así se puede constatar en los diversos posicionamientos que organizaciones como Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica, hicieron a lo largo del quinquenio pasado en el que le pedían no sólo respetar el derecho de la familia a conocer el avance de la investigación, sino también permitir el actuar del poder judicial con libertad y respetar el derecho a la justicia pronta y expedita.

Hoy día, el homicidio sigue sin resolverse del todo ya que, según la organización Propuesta Cívica, no hay policías suficientes para detener al resto de los involucrados y las indagatorias contra los actores políticos señalados han sido aparentemente abandonadas.

Aunado a lo anterior, el vehículo utilizado por los delincuentes el día del asesinato, permanece expuesto en un cajón común de estacionamiento en las instalaciones del C-4 en esta ciudad.

El auto de la línea Malibú color gris con placas ELH 8406, una de las dos unidades utilizadas por los sicarios antes y después de perpetrar el crimen, está “abandonado” y al alcance de todos en las instalaciones del complejo de seguridad en la capital del estado, cuando en teoría dicha unidad tendría que estar resguardada en un corralón como evidencia.

Según las indagatorias de la fiscalía, dicho vehículo fue empleado por los delincuentes para hacer “rondines” por las calles aledañas a la casa de la periodista, desde dos días antes de concretar el homicidio. Posteriormente, se localizó en el interior de un domicilio ubicado en la calle Torres numeral 1914 de la colonia Villas del Rey.

Hoy día, el mismo auto “con cola de pato, una calcomanía en el medallón trasero y una base de antena negra”, que según los agentes visualizaron al interior de una cochera luego de subirse a un tambo, está prácticamente al aire libre. Los detalles de la investigación en contraparte, habrían sido guardados celosamente, según fuentes extraoficiales de la fiscalía, al grado de que no toda la información llegó a manos de la FEADLE.

Han pasado mil 825 días desde el jueves 23 de marzo de 2017, cuando Miroslava fue asesinada a balazos al salir de su casa. Tras un proceso lento en el que el estado -bajo el mandato de Javier Corral- parecía no tener la intención de resolver el homicidio, solo dos personas han sido procesadas y sentenciadas por el asesinato, hay dos órdenes de aprehensión vigentes contra un líder del narcotráfico y su sobrino, pero no han sido ejecutadas debido a la falta de voluntad política y la incapacidad operativa de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión -FEADLEADEMÁS, señaló Sara Mendiola, directora de la Organización “Propuesta Cívica”, que ha acompañado el proceso de búsqueda de justicia para Miroslava, pendiente está también la investigación en torno a los actores políticos que habrían sido parte del entramado criminal que culminó con la muerte de Miroslava. Allí tampoco se advierten avances.

En el Cereso de Aquiles Serdán, según confirmó la Fiscalía General del Estado, Juan Carlos Moreno, alias “El Larry” y Hugo Schultz purgan una condena de 50 y 8 años respectivamente, en tanto que el autor intelectual de su muerte, señalado por la Feadle como Crispín Salazar, líder de 'Los Salazares', aún no ha sido llevado ante la justicia, al igual que los personajes de extracción panista ligados al ex gobernador

Javier Corral, que presuntamente habrían “puesto” a Miroslava en manos del crimen y luego de eso, continuaron bajo el cobijo de la función pública.

En entrevista con El Diario de Chihuahua, Sara Mendiola dijo que el reclamo de justicia continúa y se mantendrá así hasta que todos los involucrados sean llevados ante un juez, sin embargo, más allá de las sentencias mencionadas, no hay avances.

“Seguimos con el reclamo y la exigencia a la Feadle para que ejecuten las órdenes de aprehensión contra un coautor material de nombre Jaciel N. y contra el autor intelectual que fue identificado también ya por las investigaciones, responsable de ordenar el crimen. Falta que se ejecuten las órdenes de aprehensión, que se lleven ante los tribunales, para que lleven un juicio, pero no ha habido avances porque al no ejecutar las órdenes, los procesos no pueden empezar. Respecto a las líneas de investigación de los políticos probables involucrados no hay más avances”, indicó.

El periodismo vive en amenaza. Estamos en una situación en la que los periodistas están replegados ante la amenaza constante de muerte y frente a esto, lastimosamente también tenemos los altos índices de impunidad" SARAH S M MENDIOLA Propuesta Cívica

Cuestionada respecto al motivo por el cual el caso se encuentra “estancado”, Mendiola hizo alusión específica a dos factores: la incapacidad operativa y la falta de voluntad política de las instituciones procuradoras de justicia. No hay policías suficientes para que la Feadle busque a los culpables y los detenga.

“Que no hayan ejecutado las órdenes de aprehensión obedece a un tema de voluntad política y capacidad operativa. La Feadle no tiene la capacidad operativa para generar esa ejecución de órdenes de aprehensión, no tiene el personal suficiente para generar operativos de esta magnitud. Este tipo de acciones, ejecutar órdenes de aprehensión contra sujetos con este perfil, requiere de una estrategia conjunta de otras dependencias del estado mexicano. Tendría que haber auxilio de otras autoridades como la Guardia Nacional, una labor de inteligencia y eso ya no depende del titular de Feadle sino de la FGR y lamentablemente, advertimos que no hay voluntad política para sacar el caso de Miroslava de la impunidad, porque mientras todos los partícipes no sean llevados ante los tribunales de justicia, este caso nunca dejará el cajón de la impunidad”.

En lo que respecta a los actores políticos, ligados con Javier Corral y cuya participación se habría dado a sabiendas de quiénes eran los agresores y el riesgo que representaban, la entrevistada señala que la investigación continúa, sin embargo, tampoco hay avances.

“La investigación sigue abierta, en las líneas de investigación de la Feadle no se advierten nuevos actos, medidas probatorias que pudiesen reforzar una probable responsabilidad contra estos actores políticos y frente a esto, la fiscalía no puede iniciar un proceso contra estas personas sin pruebas”.

La Fiscalía del Estado, a través de la oficina de comunicación social, dijo que la investigación quedó en manos de la FGR y la carpeta conformada de manera local fue entregada a dicha dependencia federal.

Por el momento, las dos personas sentenciadas cumplen su condena en el Cereso número 1 de Chihuahua, de donde se rumoró podrían haber sido trasladados a un Cefereso, sin embargo, tanto la directora de Propuesta Cívica como la Fiscalía, confirmaron su permanencia.

“Hasta donde sabemos siguen cumpliendo su sentencia en el mismo centro penitenciario donde fueron recluidos desde el inicio. Hugo Schultz fue condenado a través de un procedimiento abreviado, que implica la renuncia a un juicio oral y poder controvertir mediante pruebas la acusación de la FEADLE. Lo que concede un procedimiento abreviado es una reducción de años en la condena, pero ese beneficio ya está aplicado, tiene que cumplir con los 8 años ordenados por el juez”.