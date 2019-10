Octubre mes de la Brujería

Antes de la conquista teníamos otras creencias, desgraciadamente eso se perdió por la represión española ya que cambiaron nuestras creencias a sangre y fuego, nuestros antepasados sanaban todo a través de plantas, raíces y curaciones naturales, se apoyaban en las fuerzas de la naturaleza y eso es lo que hace un brujo; desgraciadamente hay personas que satanizan estas prácticas sin fundamento alguno, y generalmente son fanáticos religiosos frustrados con sus vidas y personas intolerantes quienes atacan no sólo las prácticas de brujería si no cualquier fe diferente a la suya, toda vez que no soportan el hecho de que haya diversidad de creencias y pensamiento, debemos de ser tolerantes ya que es el derecho de todo ser humano creer en lo que mejor le parezca y profesar cualquier fe pues está consagrado en nuestra constitución.

¿Es la brujería una moda actual?

No, ya que las prácticas de brujería son antiquísimas incluso más antiguas que la mayoría de las religiones, el miedo que se ha inculcado por estas prácticas es algo que no tiene sustento alguno, cuando tú le preguntas a estas personas que están en contra, cuál es la razón por la que opinan así nunca contestan con argumentos sólidos y esto no es más que un ataque sin fundamento.

Cuando uno da su opinión debe de tener sustento, no se debe de hablar por hablar;

si prestamos atención a la historia del mundo podremos ver que los brujos, curanderos o hechiceros siempre han tenido una relación muy estrecha con la realeza, el gobierno o personas de poder, tal es el caso de Merlín, Rasputín y muchos otros más.

Se cree que la brujería es práctica de personas sin educación y muy ignorantes, ¿qué puede comentar al respecto?

Es algo falso ya que para practicar todo esto se debe de tener un amplio y vasto conocimiento de diferentes materias como herbolaria, manejo de la energía, conocimiento de distintos idiomas y lenguas, conocimiento de las jerarquías tanto celestiales como infernales, así como de astrología ya que los días y las horas rigen materias y situaciones diferentes al igual que las fases lunares, etc., el brujo antiguamente era el científico investigador aunque les duela así fue como todo comenzó, una persona ignorante es aquella que carece de conocimiento y un brujo es todo lo contrario a esa idea que malamente se ha implantado en la sociedad ya que sólo nos quieren hacer quedar mal.

¿Es la brujería una práctica exclusivamente maligna?

NO, no sólo es el mal, también es el bien, es la sanación de enfermedades, el consuelo de los afligidos, la respuesta y solución final que no se ha encontrado en otros lados, la brujería es un cúmulo de energías encaminadas a la solución de diferentes problemáticas, es una fuerza neutral, es un poco de todo EL BIEN NO PUEDE EXISTIR SIN EL MAL AL IGUAL QUE EL MAL NO PUEDE EXISTIR SIN EL BIEN, las dos fuerzas se complementan es una ley universal, depende mucho el uso que se le dé, tú eliges qué camino tomar.

¿Por qué se considera este mes de octubre tan importante para estas prácticas mágicas?

Durante este mes hay portales que se abren y se concentra una carga energética importante que es aprovechado para realizar los rituales o trabajos más difíciles, además la fuerza de la luna es mayor y esto le da más efectividad a cualquier conjuro que se realice.

Don Luis ¿cómo se pueden proteger nuestros lectores de las fuerzas obscuras durante este mes?

Hay que estar con mucha calma y seguridad, enciendan sus cirios pascuales todas las noches, no se permitan tener pensamientos negativos y rocíen agua bendita en toda su casa, cada noche se debe rezar o encomendar a su fuerza protectora quien quiera que sea, en la entrada de la casa y habitación no debe faltar su cirio pascual.

¿Usted cree en Dios?

Claro que sí, reconozco y acepto al ser supremo creador de todo lo que existe y no estoy peleado con él, sólo que no lo concibo como la mayoría de las personas que aún están cegadas, no me dejo llevar por creencias absurdas que lo único que hacen es mantenerte oprimido a través del dolor y una amenaza constante de un castigo eterno, Dios está en todo, en tus actos, en el aire, en el espacio, Dios lo es todo tanto lo bueno como lo malo nada existe sin él, es la energía creadora.





