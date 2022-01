Ocultó Luis Fierro información a nuevo rector

/ Luis Fierro, exrector de la UACH

Chihuahua.- El secretario general de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Sergio Facio, expuso que uno de los problemas que se han encontrado es que en el proceso de entrega recepción ha sido complicado localizar documentos e información importante, la cual si bien no fue desaparecida, si fue enviada a áreas difíciles de rastrear. Destacó que esto genera retrasos en las acciones que se van a tomar y en las revisiones en proceso.

Añadió que ha sido más de una ocasión en que localizar un documento se ha complicado porque no está en donde debería, ya que fue enviado a alguna otra área, como el archivo de la institución. Expuso que no se tiene alguna persona identificada en especial como la responsable de estas acciones, pero mencionó que se es notorio que hubo alguna intentona de no dejar disponibles cierta información.

Sobre la posibilidad de aplicar sanciones administrativas por este manejo de la información oficial, explicó que debido a que la información solamente fue cambiada de lugar, no se puede señalar que haya sido desaparecida, por lo que no procede una falta administrativa.

