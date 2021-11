Ofertará empleos Carvel en cuatro sucursales

Archivo/ El Diario

Grupo Carvel, estará llevando a cabo durante cuatro días, su segunda “Feria del Empleo”, con la finalidad de poder brindar fuentes de trabajo en sus diversas estaciones.

El evento se hará en cuatro fechas distintas con zonas diferentes, ya que por expansión, la compañía que ofrece gasolina más barata, requiere de nuevo personal de trabajo.

Será el próximo lunes ocho de noviembre, cuando empiecen con esta actividad de reclutamiento de personal, en la estación Juventud, ubicada en Periférico de la Juventud, cerca de Circuito Universitario.

La siguiente fecha será el 16 de noviembre en la estación Vialidad, ubicada en Vialidad Ch-p #4612, en la colonia Rosario, para después llevar a cabo la tercera fecha el 22 de noviembre en la estación Pacheco, ubicada en la avenida Carlos Pacheco Villa #4648.

Para culminar con la jornada de reclutamiento de personal, el 29 de noviembre en la estación San Alejo, ubicada en la carretera Chihuahuaaldama Km. 15.5.

Los cuatro días arriba citados se realizarán en un horario de 10:00 a.m. y 2:00 p.m., haciendo mención en que los interesados se presenten con los siguientes documentos:

Solicitud de empleo, acta de nacimiento (copia), credencial de elector (original y copia), CURP, RFC y NSS (copias), licencia de manejo vigente, comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses, original y copia), constancia de último grado de estudios (copia), carta de no antecedentes penales (original y no mayor a 6 meses), carta de no antecedentes policiacos (original y copia), dos cartas de recomendación o constancia laboral y carta de retención de Infonavit.

Para mayor información los interesados pueden comunicarse a los números (614) 100-16-73 con Denisse Domínguez y (614) 553-58-49 con Lizzet Piñón.