Oficializa La Torre precandidatura por Morena

Chihuahua.- El ex dirigente y ex diputado panista Miguel Latorre, ofreció una rueda de prensa para refrendar su aspiración a la candidatura por la presidencia municipal de Chihuahua.

Acompañado de ex militantes del Partido Verde, ex perredistas y priistas como Brenda Ríos, Ever Quezada, Víctor Quintana y Héctor Ochoa, negó que el PAN sea invencible en la capital del Estado.

Dijo, que desde su óptica, en la actualidad la presidencia municipal de Chihuahua es una sucursal del Gobierno del Estado, una jefatura de departamento, cuando lo que la ciudadanía requiere es de un gobernante con independencia y con autonomía.

Mencionó que en alrededor de una semana el partido daría a conocer quiénes más participarán como aspirantes a la precampaña.