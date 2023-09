Oficio de difuntos sin cuerpo

¡Tan-tán! ¡Tan-tán!

El repique, triste doblar de campanas, salía del Santuario de Guadalupe, convocando supuestamente a la misa del alba. Hubo quienes escucharon no más que dos llamadas.

Algo extraño había en esa llamada a misa. Algo, en el tañido de las campanas, algo de cadencias desconocidas y de raras vibraciones, que inquietó a las gentes al escuchar como en sueños la fúnebre música de las esquilas.

Pocos, poquísimos vecinos se aventuran fuera del lecho cálido, pocos, pero llegan al recinto y se diseminan en la nave esperando el oficio.

Esa noche del año 1857, uno de los asistentes a esta misa fue doña Jerónima Rodríguez, quien no había dormido por estar al pendiente de hablar en la mañana con su hermano, don Jesús, para interceder por otro cuñado de su esposo, don Anselmo Berjes, quien había sido preso la víspera.

- Habla temprano con Jesús, a ver qué puede hacer por mi compadre. -Dijo el marido a la doña.

Jerónima le contestó: -Soy de tu parecer, pero sale casi amaneciendo, habrá que madrugar. Y en ese acuerdo se fueron a la cama.

En lo que transcurría la noche, despertaron al oír los repiques. -Ya debe ser tarde. -Dijo la doña, y se levantó para lavarse.

Doña Jerónima Rodríguez salió y enrumbó hacia el templo. Divisó ella por delante que caminaba una vecina con su mismo rumbo. -Trinidad, espérame. -Dijo al reconocerla. -Espérame.

Pero la mujer no atendió las voces, y apretó el paso y se metió a la iglesia.

El templo estaba apenas alumbrado por los cirios del altar, y estaba casi desierto. Había un anciano a la derecha, y Trinidad, que se adelantó por la nave. Doña Jerónima se detuvo en la puerta.

- Aquí me quedo cerquita de la entrada. -Se dijo. -No sea que pase mi hermano Jesús con el caballo y no lo vea.

Cuando comenzó la misa, ella se inquietó por la desolación y la falta de ayuda para con el padre. -¡Pero qué floja es la gente, nomás habemos tres! ¡Y nadie ayuda al padre, ¿dónde se ha visto? Pero entonces se dio cuenta de que era oficio de difunto, aunque sin cuerpo presente. La ceremonia terminó y salió a la calle doña Jerónima. El viento frío de la noche agitó su chal, y en ese mismo instante sonaron las doce.

- ¡Las doce, Santo Dios! ¡Misa a las doce en Cuaresma! Un frío la recorrió. Volvió sus ojos y sólo halló la mole oscura del templo sumido en el silencio, las puertas cerradas, como si no hubiera habido misa un minuto antes.

Regresó ella a su casa muerta de miedo. Al día siguiente, después de que realizara las diligencias con su hermano y hubiese obrado en favor del cuñado de su esposo, regresó ella y se detuvo en la casa de su vecina Trinidad. -Oye, Trini, ¿saliste anoche a la iglesia, como a las doce?

- No, ¿cómo cree? Imposible, señora. Yo a esa hora estaba bien dormida, ya usted sabe la vigilancia que me tienen mis padres después de que mi hermana Águeda se fue de la casa.

Sólo hasta entonces “le cayó la moneda en el cepo”, o como se dice ahora, “le cayó el veinte”: Había ido a misa con puras ánimas en pena, a una hora desusada y en un templo vacío.

“Y ahora que me acuerdo, las campanas doblaban a muerto. ¡Que Dios me ampare!”.