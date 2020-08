Ofrece Secundaria 12 diálogo a madre de familia

Cortesía / Escuela ubicada en la colonia Camino Real.

Chihuahua.- Directivos de la Secundaria 12 ubicada en Camino Real, ofrecieron diálogo para atender la queja de la madre de familia que el viernes de la semana pasada expuso que no le habían permitido inscribir a sus hijas, debido a que no pagó la cuota de padres de familia. A través de un escrito atribuido a Salvador Meza, subdirector de la escuela, se explica que la cuota no es de carácter obligatorio pero que permite adquirir los insumos que son utilizados por los alumnos. Además mencionó que la cuota es de 700 pesos por familia y no por alumno.

En el texto explicó que la mayoría de los padres hacen un sacrificio para cubrir la cuota, pero ante la situación varios de ellos han pedido una prórroga para cubrir la cuota, lo que se ha permitido. Agregó que a través de la escuela se realizan los trámites para que los alumnos que lo necesiten obtengan una beca alimentaria, así como la donación de uniformes.

Recalcó que la escuela requiere para varias de sus gastos del apoyo de los padres, pero que no es una limitante para que se les dé un lugar.

“Estamos en la mejor disposición de tener un dialogo con ella, así como con todos los demás casos para orientarlos e informarlos para que ellos puedan hacer el convenio con la Asociación de Padres de Familia, si es que ellos quieren, porque desde hace tres años, jamás hemos tomado acciones en contra de quienes no la han pagado, porque siempre hay quien no la paga, de hecho, como se dijo anteriormente gracias a quienes pagan sus hijos pueden disfrutar de una educación de mejor calidad y más apegada a las derechos de los niños”, expuso.