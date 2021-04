Ofrecen terapias a pacientes con secuelas Covid

Silvestre Juárez/El Diario

Hasta un año después de haber presentado los primeros síntomas de Covid-19 pacientes sobrevivientes del coronavirus sufren secuelas como fatiga o problemas respiratorios, informó la doctora Yuriria Rufino Serralde, especialista en rehabilitación pulmonar del Crit de Chihuahua, institución que ofrece terapias de rehabilitación post Covid en la ciudad.

“Aún no sabemos qué pasará con las secuelas del Covid, pero a un año que tenemos, por ejemplo, ya con la pandemia he visto pacientes que tuvieron Covid el año pasado, en marzo, y apenas están llegando a un año pero vienen aquí porque siguen con limitaciones con síntomas que les han impedido seguir con su vida diaria y se preguntan por qué si ya no tienen Covid siguen fatigados, cansados, sofocados. Esos datos apenas se están reescribiendo, cuánto tiempo tarden en recuperarse por completo pues no lo sabemos, pero sí vemos que con la intervención de terapia el paciente mejora”, explicó.

Así pues, señaló que el programa atiende a “todo tipo de pacientes que haya tenido Covid con confinamiento en casa u hospitalario y que tenga algún síntoma todavía que limite su actividad física o reincorporación a sus actividades de la vida diaria. Vemos que los pacientes llegan con fatiga, falta de aire, cansancio que empiezan a notar cuando realizan actividades físicas o actividades cotidianas”, abundó.

Añadió que esto es debido a que luego de guardar su reposo por hasta dos semanas los pacientes se sienten bien, pero es cuando empiezan a incrementar la actividad física que se encuentran con este tipo de limitantes.

Ante ello, el programa de atención post Covid ofrece en primera instancia la valoración médica que permite conocer las condiciones actuales en las que llega un paciente que sufrió de Covid, para determinar si el paciente requiere un programa presencial o remoto, pero siempre en condiciones de supervisión de los médicos, pues la especialista señaló que algunos intentan realizar las terapias en casa a través de videos de Internet, pero al no contar con la supervisión pertinente es más la afectación.

“La terapia incluye muchos aspectos, tanto ejercicios respiratorios, que si bien las personas piensan que eso es toda la rehabilitación, esto es sólo una parte de todo el programa que conlleva también ejercicios de fortalecimiento muscular y acondicionamiento aeróbico y cardiorespiratorio”, cuya intensidad y frecuencia se determina a través de la valoración médica, y a través de pruebas especializadas de función pulmonar, entre otras que determinan la prescripción y formación de un programa de terapia individualizado.

Aunque al momento no existen datos concretos en las investigaciones de rehabilitación post Covid, la doctora estimó que hasta el 40 por ciento de quienes contrajeron el virus presentan alguna de estas secuelas, mientras que la mayoría de quienes se han atendido en el Crit han requerido de 10 a 12 sesiones para luego darse de alta, y pasar por una segunda valoración en la que se determina también si deben seguir con los ejercicios en casa.

Por su parte el paciente Jaime Sáenz, de 51 años, quien tuvo Covid desde el mes de febrero y presentó posteriormente un daño pulmonar grave hasta del 50 porciento, ha evolucionado favorablemente y espera que ya pueda ser dado de alta.

“Mi papá ha tenido muy buena evolución desde que empezamos, porque no era el pronóstico que se esperaba, porque a nosotros nos habían dicho que se iba quedar con el oxígeno, que iba a ser difícil que permaneciera mucho tiempo sin estar conectado”, explicó su hija.

Si bien los neumólogos le sugirieron la aplicación de un medicamento muy costoso, para regenerar sus pulmones, la familia hizo un balance entre costos y resultados, siendo la terapia mucho más económica y con mejores garantías.

Actualmente el Crit a nivel nacional cuenta con un programa llamado “un donativo Chivas y América, en el que los dos equipos de futbol para contribuir con 10 mil sesiones de rehabilitación. Nueve mil de ellas que se realizarán en 18 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, incluido el de Chihuahua y mil de ellas se llevarán a cabo en la asociación Juntos Contra el Dolor, por lo que los interesados pueden visitar el sitio oficial teletón.org, para registrarse y ser seleccionados para recibir estas terapias de manera gratuita, que actualmente tienen costos variables dependiendo de las necesidades del paciente.

