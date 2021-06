Ofrecen una opción contra las adicciones

Chihuahua.- El 63 por ciento de la agenda penal de Ciudad Juárez la ocupa el delito del narcomenudeo y en la ciudad de Chihuahua capital el porcentaje también es alto, aunque no se equipara al de la frontera, dijo ayer Pablo González, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

En el marco de la presentación del Programa Decide Vivir, operado por la Asociación Civil Casa Hogar Ágape Elim, que aplicará sus servicios de atención a personas con problemas de consumo de alcohol y drogas a través de la línea ciudadana 800-999-2232, dijo que el problema no sólo está vinculado a la falta de oportunidades que sufren estas personas, sino a otro de inseguridad, de tal suerte que, en Ciudad Juárez, el 80 por ciento de los homicidios están relacionados con el narcomenudeo.

Observó que si no se atiende el problema de narcomenudeo no se podrá terminar el de la inseguridad en el estado.

Pablo González expuso que a partir del año de los atentados a las torres gemelas en Estados Unidos se complicó el cruce de enervantes a ese país y se gestó un mercado de consumo local que no existía, tradicionalmente las entidades fronterizas eran de paso de la droga y ahora es de consumo.

Pero además de eso, cuando se echa a andar el tribunal especializado de narcomenudeo se aumenta la capacidad de atención de estos asuntos, no es que antes no se atendieran estos, sino que no se procesaban y se quedaban guardados en el cajón por considerar que había otras cosas mejores que atender.

Con un esquema de audiencias concentradas se empezó a generar una metodología para poder dar respuesta a esos delitos y se atienden entre 50 y 100 y se busca dar nuevas oportunidades de vida a través de diversos programas de gobierno.

Destacó que el programa Decide Vivir operado por la Asociación Civil Casa Hogar Ágape Alim en coordinación con Ficosec, abre una ventana de oportunidad para contribuir a la atención y apoyo hacia la resolución de falta de oportunidades y del consumo de alcohol y drogas, así como de los efectos delincuenciales que están conectados.

El Programa Decide Vivir, operador por la Asociación Civil Casa Hogar Ágape Elim, ampliará sus servicios de atención a personas con problemas de consumo al alcohol u otras drogas, a través de la Línea Ciudadana 800 999 2232.

En rueda de prensa, el coordinador operativo de este programa, Pedro Grajeda Portillo, explicó que, desde hace más de una década, la asociación se dedica a la atención integral y gratuita de niños en situación de riesgo, y desde hace 2 años, al ver la gravedad del problema de las adicciones, se decidió participar en una convocatoria de Ficosec para ser parte de una solución a este fenómeno social.

Acompañado también de Óscar Ortega del DIF Municipal; Ricardo Márquez, subdirector de Justicia Cívica Municipal, dijo que el financiamiento de Ficosec ha sido de una alta valía, están por iniciar la tercera fase del Programa Decide Vivir, gracias al auspicio de los empresarios comprometidos socialmente con el fortalecimiento de las instituciones, y sobre todo, como ocurre en este caso, con prestar ayuda a los adictos que sufren de este terrible trastorno mental y no saben que existe una solución, como la que hoy se presenta.

También al lado de Julio César Cabello, coordinador de Línea de Ficosec y Andrea González, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de Ficosec,

Pedro Grajeda dijo que desde hace más de dos años trabajan en el Programa de Justicia Cívica con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y ahora amplían sus servicios a la población en general mediante la Línea Ciudadana.

Añadió que se ofrece atención personalizada, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 20:00 horas, mediante lo cual se busca concientizar que el problema de la adicción es un trastorno y que es tratable.

También se brinda en un esquema completamente gratuito, servicios de ayuda terapéutica, evaluación psicológica, consejería individual, así como grupal, los días sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Todo esto se ofrece, reiteró, sin costo alguno en nuestras instalaciones de José de San Martín número 503, colonia Centro.

