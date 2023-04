Ofrenda de amor de ultratumba

Aquella inesperada visita despejó la duda que tenía el muchacho, acerca de quién había depositado un hermoso y enorme arreglo floral en la tumba de su madre muerta, el 2 de noviembre. No era, como pensó en un principio, la equivocación afortunada del deudo de un difunto diferente, ni fue tampoco algún anónimo admirador de la anciana.

El enigma se despejó el viernes 4 de noviembre pasado, cuando Jorge Licón Meléndez salió a la calle a atender los pitidos insistentes del taxista que se había estacionado afuera de su domicilio, en la ciudad de Saucillo.

“¿A quién busca?”

“A Jorge Licón”.

“Yo soy, ¿qué se le ofrece?

“No, joven, ha de ser su papá al que busco, es que el martes dejó olvidada esta credencial en el asiento, y se la vengo a entregar”.

“Ah, chingao”. -Pensó, y le dijo al taxista: “A ver, enséñeme la credencial... mmm, sí, sí es de mi papá, Jorge Licón Licón, pero ¿y cómo fue a dar en su carro la credencial?”.

Fue el mismo señor de la fotografía en la credencial de elector, quien la dejó olvidada en el asiento, explicó don Jesús al joven Licón, “o sea, su papá... entonces, ¿se la puede usted entregar?”, le preguntó, ya un poco impaciente.

“Híjole, va a estar difícil, porque mi papá ya falleció”.

“Ay, joven, usted disculpe, no era mi intención molestarlo, oiga, y ¿hace mucho que murió su señor padre?” --preguntó con el respeto que imponían las circunstancias.

Don Jorge Licón Licón, propietario agrícola de Saucillo, tenía casi un año de haber entregado cuentas a su creador, y había muerto el señor varios meses después que su esposa, la madre de Jorge chico, doña Remedios Meléndez de Licón, quien se adelantó a su marido en eso de rendir cuentas en la eternidad.

El mismo señor de la credencial, con un fino sombrero tejano y ropas vaqueras limpias y botas boleadas, hizo la parada y abordó el vehículo a las afueras de Saucillo, donde pidió al conductor que lo llevara a El Molino, donde tenía que ir a saludar rápidamente a unos familiares.

Entraron a Ciudad Delicias y siguieron por la carretera al pueblito de Rosales, y a medio camino tomaron a la izquierda la desviación hacia El Molino. El hombre hizo detener el carrito Tsuru a la entrada del poblado, donde se apeó para entrar a una casa de adobes encalada y con un jardín cercado con seto vivo de nopales.

“No dilató mucho el señor en esa casa, y luego que regresó me dijo que íbamos ahora a Las Varas”.

Después de haberse detenido en una florería en Delicias y de haber comprado un arreglo floral que de milagro cupo en el asiento trasero, cliente y taxista enfilaron con rumbo a Las Varas, que es un seccional del Municipio de Saucillo, al sureste de Delicias.

“Llegamos al panteón, y ahí se despidió el señor, y me pagó por el servicio de casi dos horas de viaje”.

El conductor del carro de sitio estaba renuente a aceptar que su cliente estaba muerto. “Dejó la credencial olvidada, yo creo que se le cayó cuando sacó el dinero para pagarme, pero, joven Licón, ¿no se tratará de otra persona, algún hermano de su papá, un tío suyo que haiga traído la credencial por alguna cosa, o como recuerdo de su papacito?”.

“No tengo tíos, y ahora que me acuerdo, la historia que me cuenta me convence de que sí era mi papá, porque sepa usted que el día miércoles 2 de noviembre, que fue el día de difuntos, cuando mis hermanos y yo llegamos a la tumba de mi mamá, ahí estaba el arreglo floral. Y fue tanto el misterio, que mi hermano Raúl nos dijo que él creía que era mi papá el del arreglo”.

O sea, que don Jorge Licón Licón nunca dejó de llevarle flores a su esposa y, en palabras de su hijo mayor, “se nos adelantó el viejo con el arreglo”.