OIC pueden tener rezagos por múltiples factores: TEJA

Mayra Arroníz, magistrada presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, declaró que el rezago que existe en los asuntos que son llevados por los Órganos Internos de Control puede deberse a múltiples factores, desde la falta de capacitación para quienes ocupan su titularidad para cerrar los procesos, como que no haya personal suficiente para darle seguimientos a los trámites.

El auditor superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix, señaló que de 750 denuncias administrativas que han sido enviadas a los Órganos Internos de Control (OIC) de los entes públicos y organismos descentralizados que ellos han auditado, todavía no han recibido respuesta de los resultados de dichas investigaciones, y en su caso de las sanciones impuestas.

Al respecto Arroníz añadió que al tratarse de parte de estructuras de organismos autónomos, no son regulados por otras instancias externas, por lo que no es posible saber con certeza a que se debe que haya asuntos que no avancen como deberían.

Apunto que apoyar a los OIC de los entes autónomos, como en los municipios, es una labor en la que pueden participar diversas instancias. “Debemos tener la visión de la Fiscalía Anticorrupción, de la Auditoría Superior y del TEJA”, dijo.

Destacó que si bien el sistema que se ha desarrollado para combatir la corrupción en el esquema es el adecuado, en la práctica existen problemáticas que se tienen que atender y solucionar. “En los municipios suele pasar que llega una persona, va desarrollando habilidades y cuando ya conoce bien las funciones, están por irse… se necesita capacitación constante”, dijo.

Concluyó que en el TEJA son pocos los asuntos que provienen de los OIC, por lo que no se ha visto una afectación en la labor del Tribunal. “Los Organismos Internos tienen los asuntos administrativos, por lo que no se les señala como graves”, apuntó.