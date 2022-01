Ómicron ya tiene descendencia: surgen nuevas variantes

La pandemia ocasionada por el COVID-19 podría dar un nuevo giro ante la presencia de nuevas cepas derivadas de la variante Ómicron, dinastía que empieza a dejar “herederos” aparentemente con la misma capacidad de trasmisión, pero con más mutaciones acumuladas. Según los expertos, el problema se agravaría si alguna de las “hijas” de Ómicron -marcada en rojo por la OMS- conjuntara la rapidez de transmisión con la letalidad de Delta.

El doctor Arturo Jáuregui Cruz, especialista en enfermedades infecciosas y medicina interna, explica cómo ha sido la detección de este nuevo linaje y la fuerza que está tomando en el mundo.

“Primero fue la covid-19 en sí, luego la variante delta, recientemente ómicron. Ahora parece que Ómicron BA.2 es quien podría crear un nuevo caos en la lucha contra la pandemia. Una desviación de la propia variante de ómicron que viene tomando fuerza en varios países, hasta el punto de ser causante de un gran número de casos. Son ya más de 35 países del mundo en donde ha sido detectado, principalmente en Europa. Esto ocurre mientras los contagios en todo el mundo continúan en escalada, pero con una clara estabilización tras pasar los días de mayores repuntes desde el inicio de la pandemia, la gran causante de ello, ómicron. Por si no fuera aun suficiente, hay una nueva mala noticia. A través de diversos estudios de secuenciación genética se ha podido detectar la dinastía de Ómicron, los sub linajes de esta variante, clasificados hasta hoy como BA.1, BA.2 y BA.3. De ellas, la BA.2 es la más preocupante, se le identifica como "la ómicron sigilosa", por su difícil captación mediante pruebas de antígenos y PCR”, indica el especialista.

Agrega que la nueva cepa podría tener su origen en Asia y en algunos países europeos ya representa casi la mitad de los contagios.

“La sub variante BA.2 fue detectada por primera vez hace varias semanas en China durante la reconstrucción de la secuenciación genética de muestras de pacientes con COVID positivo, aunque muchos expertos señalan que el origen de la cepa podría proceder de la India. De nuevo, como ha ocurrido con otras variantes en el pasado, la capacidad de secuenciación de la república del centro asiático es muy baja si se compara con otros países como Dinamarca donde la “ómicron sigilosa” ya representa el 47 por ciento de los nuevos contagios en la secuenciación de los últimos 10 días. El caso Dinamarca refleja una mera realidad. Se han registrado 38 mil 759 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, un total de 201 mil 600 contagios en la última semana”, dice Jáuregui.

De acuerdo con el médico, los repuntes de estos casos se producen cuando se da un cambio en las condiciones de propagación

“De forma resumida son tres y por orden de importancia tenemos: transmisibilidad, clima y movilidad. Y no se ha producido un cambio en las dos últimas así que sólo quedaba la primera, es decir trasmisibilidad. Así, los datos muestran que Dinamarca es uno de los dos únicos países del mundo donde la variante BA.2, (sub linaje de Ómicron), es mayoritaria. Las conclusiones las extraen tras comparar el volumen de contagios entre dos períodos teniendo en cuenta los sub linajes de Ómicron. Según CoVariants, entre el 27 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, un 70 por ciento de los contagios en Dinamarca corresponden a la BA.1, mientras que un 24 por ciento sería de BA.2. Mientras, desde el pasado 10 de enero hasta el día de hoy, los casos registrados de BA.1 son un 52 por ciento y de BA.2, un 47 por ciento”.

El médico abunda en que ya existe una advertencia por parte de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, respecto al tema de la dinastía Ómicron, sumándose con ello a otros países que han descubierto dicha mutación.

“Se ha advertido que vigila muy de cerca el surgimiento de esta sub variante. Así, el Reino Unido -país con uno de los sistemas más desarrollados del mundo en el estudio del genoma de agentes infecciosos- se suma una larga lista de naciones que han descubierto esta mutación entre sus ciudadanos, entre ellos Suecia, Singapur, Australia, Canadá o Israel. De hecho, este último reportó más de 20 casos de la denominada BA.2 hace unos días, pese a que el Ministerio de Salud Israelí señaló que no existían evidencias de que la sub variante se comporte de distinta manera a la variante original. Y en Suecia, científicos del Laboratorio Académico de la ciudad de Upsala que detectaron tres casos de la misma mutación concluyeron en un diagnóstico similar”.

En cuanto a la peligrosidad de la nueva variante, Jáuregui indica que, de momento, esta ha llamado más la atención por las numerosas mutaciones que acumula con respecto a la variante original, que por su virulencia.

“Aunque la ómicron inicial tampoco se caracteriza por ser más letal que sus antecesoras e igualmente su especialidad transmisora ensancha la base de contagiados elevando así la probabilidad de un curso grave de la enfermedad. Con todo, los países que han detectado hasta ahora el genoma coinciden en que todavía se necesitan más datos para saber si la ómicron BA.2 podría ser aún más trasmisible que la ómicron original, e incluso más violenta si cabe”.

Abunda también en que el surgimiento de nuevas variantes no es nuevo ya que, desde el inicio de la pandemia, se han detectado otras como Alpha (Reino Unido, septiembre 2020), beta (Sudáfrica, mayo 2020) gamma (Brasil, noviembre 2020), delta (India, octubre 2020) y el pasado noviembre en Sudáfrica ómicron. Pero estas son solo las más conocidas y según la Organización Mundial de la Salud, pronto podrían surgir nuevas versiones.

“A decir verdad, las mutaciones son algo natural en los seres vivos y los virus mutan al cambiar su información genética. Cuando se produce la infección, el virus se multiplica en las células humanas y copia su secuencia genética, pero durante este proceso a veces se crean errores de copia, lo que comúnmente se conoce como mutaciones. Si estas además son distintivas y frecuentes pasan a denominarse variantes, como delta u ómicron. La propia OMS ya marcó en rojo la variante ómicron por su gran capacidad para generar mutaciones. El problema se agravaría si una de ellas es capaz de ser tan rápida en la transmisión como la variante ómicron original y tan letal en la enfermedad como la variante delta”.