Opera Vitas pese a las denuncias

Chihuahua, Chih.- Pese a las denuncias de afectados y los señalamientos vigentes por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, la empresa Vitas continúa funcionando.

A la fecha, como ya se ha informado, la empresa “Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V.”, acumula ya 64 demandas penales por el delito de fraude. La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha llamado todavía a declarar a los directivos y socios de la referida empresa colocadora de capital que opera similar al esquema de Aras Business Group.

El Diario pudo constatar ayer que las oficinas centrales de Vitas, ubicada en vía Lombardía, edificio Prisma número 3000 interior 302 en Distrito Uno, siguen funcionando y “captando” a inversionistas en un horario de 10:00 a 18:00 horas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió un boletín el 2 de marzo de 2022 en la que advirtió que hay empresas que no cuentan con la autorización para captar recursos de ciudadanos dispuestos a ahorrar o invertir, y refirió el caso de Vitas Consulting S.A.P.I. DE C.V.

La CNBV recomendó a la gente que antes de ahorrar o invertir, verifique si la institución financiera cuenta con previa autorización, regulación y supervisión de las autoridades financieras.

En México, las actividades y servicios financieros están reservados a sociedades que obtuvieron autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y reguladas y supervisadas por parte de ésta y otras autoridades financieras

Enfatizamos que, quien realice actividades y prestación de servicios financieros – sea directa o indirectamente –, considerados como reservados por las leyes federales financieras, requieren de la autorización, registro o concesión gubernamental, según corresponda, para poder ofrecer, promover o prestar sus servicios.

Se reitera que es ilegal el hecho de ostentarse, promover, ofrecer, o prestar – directa o indirectamente – de cualquier forma, las actividades o servicios financieros reservados previstos en las leyes financieras mexicanas por parte de empresas o entidades que no formen parte del Sistema Financiero en México y, por lo tanto, al no contar con autorización, registro o concesión para ello, o no estar en proceso para su obtención, están impedidas legalmente para realizar actividades reservadas. Las personas y/o sociedades que vulneren la regulación, se harán acreedoras a las sanciones que las leyes establecen en la materia.

Por lo anterior, abundó la CNBV, se hace un llamado al público en general, a que no realice operaciones, actividades o uso de los servicios de las empresas arriba mencionadas, derivado del incumplimiento de las leyes financieras y que requieren expresa autorización de esta Comisión, con independencia de la actividad comercial que legalmente puedan realizar y de la cual esta autoridad no emite juicio de valor alguno.

Es importante precisar que la modalidad de Sociedad Anónima S.A.P.I. (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión de Capital

Variable), no otorga la calidad de entidad financiera autorizada o regulada por la CNBV, por lo que dicha modalidad no legitima ofrecer inversiones o servicios financieros, puntualizó la CNVB.

En el caso de Vitas Financial en sus redes sociales ofrecían súper rendimientos de hasta 10 por ciento de interés mensual sobre capital, en inversiones arriba de 200 mil pesos en efectivo.