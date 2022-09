Operaría Didi transporte público con amparo

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Concesionarios de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) advirtieron que la plataforma Didi cuenta con un amparo que les permitiría operar en la modalidad de transporte colectivo, por lo que estarían dispuestos a bloquearlos si entran en funciones; el Gobierno del Estado insistió en que dicho servicio no está autorizado y negó la existencia de un amparo.

En noviembre de 2021, la plataforma comenzó a realizar pruebas para evaluar la viabilidad y aceptación de esta nueva modalidad que, a decir de los directivos, está enfocada en brindar una alternativa de movilidad segura y eficiente como parte del ecosistema de movilidad.

Actualmente, en la plataforma aparece la opción de utilizar transporte colectivo, sin embargo, al intentar elegir esta alternativa, la propia aplicación indica que momentáneamente se encuentra fuera de servicio.

Francisco Lozoya Ontiveros, líder de la CTM, manifestó que no cuentan con certeza de que Didi no implementará este servicio, pese a que el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, negó esa posibilidad, al no ser un esquema regulado por la Ley de Transporte.

Lozoya Ontiveros indicó que se le informó que Didi tramitó un amparo y que las rutas donde planean introducir sus servicios de transporte colectivo son las mismas que cubren las empresas cetimistas, como Circunvalación o Punta Oriente, lo que representaría un perjuicio para ellos.

Reconoció que, para la ciudadanía, el servicio de Didi podría parecer atractivo por la modernidad y comodidad que ofrece, sin embargo, subrayó que la plataforma no brinda ninguna seguridad a los usuarios.

Por otro lado, manifestó que la intención de los permisionarios es brindar una mejor calidad a los ciudadanos, pero reiteró que es necesaria una revisión a la tarifa, pues la actual les impide siquiera poner más camiones en circulación ya que no les resulta rentable.

El concesionario detalló que son cerca de 25 unidades que faltan en las rutas 100, Granjas, Tec II, entre otras, mismas que están guardadas porque la relación entre costo y ganancia no les permite mantenerlas en circulación.

Al respecto, César Jáuregui reiteró que no existen condiciones para que Didi presente el servicio de “combis”, pues no está previsto en la legislación vigente, además negó que exista algún amparo que les permita operar.

Asimismo insistió en que habrá revisión de tarifas siempre y cuando se asuman y cumplan diversos compromisos por parte de los transportistas para garantizar que efectivamente se mejore el servicio en las rutas.

Comentó que la semana entrante buscaría una reunión con concesionarios y otros actores del transporte pública para llegar a acuerdos y firmar un convenio para modernizar el servicio en todas sus modalidades.