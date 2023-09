Ordena el INE bajar espectaculares políticos

Chihuahua.- “No hay control ni tenemos contabilizados el número de espectaculares que hay distribuidos en los 67 municipios de propaganda política, a favor de aspirantes presidenciales de diversos partidos políticos”, dijo ayer Alejandro de Jesús Scherman Leaño, vocal ejecutivo en Chihuahua de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Advirtió que a partir del próximo 7 de septiembre, en que comienza formalmente el proceso electoral 2023-2024 dichos espectaculares deberán estar ya retirados, pues de lo contrario se considerarán y contabilizan como gastos de campaña, aplicándose las sanciones y multas correspondientes, ya sea a los partidos políticos como a los eventuales candidatos.

Cuestionado sobre el alto número de espectaculares que hay actualmente en calles y avenidas transitadas en las principales ciudades, promoviendo la imagen y nombre de aspirantes presidenciales, así como otros personajes de la política local, quienes buscan participar como candidatos en la elección del próximo año, Sherman Leaño respondió que son actividades que no están reguladas.

“Debemos partir que no hay proceso electoral todavía, sin embargo, una vez que inicie el proceso electoral hay que categorizar los niveles. Por un lado esta el proceso federal y por el otro el local.

“Es decir, aquellos actos o denuncias por actos anticipados de campaña que tengan que ver con el proceso local deben ser del conocimiento del Instituto Estatal Electoral (IEE), para que éste como autoridad instructora inicie los procedimientos, tome las resoluciones que en su caso corresponda, y es el Tribunal Estatal Electoral quien en su caso resuelve”, precisó.

Para el tema federal, el INE no es más que una autoridad administrativa que recibe la queja, compila la información y en su caso, manda a la Sala Regional Especializada que es la instancia la que determina sanciones y quien determina si se está incurriendo en algún acto anticipado de campaña.

Paralelamente hay otra actividad que maneja la Comisión de Fiscalización a nivel nacional que es precisamente la fiscalización, puntualizó Scherman.

“El tema de la fiscalización es un tema que se maneja todos los días y de manera continua, que significa esto; que eventualmente por ejemplo los personajes que están en algún tipo de espectacular, pudieran ver sumados estos montos de fiscalización, si es que llegarán a ser candidatos a algún puesto de elección popular. Ya sea federal o en elección local.

Lo que hay aquí efectivamente son actividades que no habíamos visto, pero que al no estar dentro del proceso, no están reguladas específicamente como un procedimiento sancionatorio, abundó.

-¿Entonces hay un error en la Ley Electoral, al permitir tantos espectaculares de estos personajes de la vida política nacional y a nivel local quienes se promuevan abiertamente de cara a estas próximas elecciones, sin ser todavía periodo de campañas?-, se le preguntó.

“Lo que pasa es que hay una normatividad que no depende de nosotros, recuerde que la normatividad deriva del Congreso de la Unión, y necesitamos de una Ley específica para poder hacer algún tipo de aplicación específica.

“Entonces lo que se hace es recibir las quejas que se han estado presentando, en el caso nuestro se hace la integración, ya sea por la Junta Local o las Juntas Distritales que también tienen esa facultad y se remite en su caso a la Sala Regional (en Guadalajara) que va emitiendo resoluciones.

“Entre las mismas van apercibimientos, sanciones o incluso alguna resolución en el sentido de que es inexistente”, dijo.

-¿Recuerda usted algún número de sanciones interpuestas recientemente aquí en Chihuahua por actos anticipados de campaña mediante estos espectaculares, en lo que a ustedes compete?-, se le preguntó al vocal ejecutivo.

“Pues mire, en la Junta Local yo tengo antecedente de tres quejas que hemos tomado como Junta, pero la gran mayoría se ha ido a la Ciudad de México porque el reglamento dice que cuando son de radio o televisión se conocen a nivel nacional”.

-¿De alguna manera ustedes se sienten maniatados con todos los espectaculares que hay en los 67 municipios de la entidad?-. “Pues son los dientes que tenemos…”. -¿La pregunta obligada es cuantos espectaculares tienen detectados que hay en el estado de Chihuahua?-.

“No, no tenemos esa capacidad de monitoreo, pero sí vamos hacer en materia de fiscalización y eso lo saben los partidos políticos, recorridos cuando haya campañas electorales.

“¿Qué es lo que sucede ahí?, el partido político tiene la obligación de reportar cada uno de estos espectaculares, pero si alguno por decir un número, reporta diez espectaculares y tiene que hacerlo con sus ubicaciones.

“Pero si en los recorridos, en el monitoreo se detectan más espectaculares diferentes, entonces la primera consecuencia es que se le carga a su gasto y se le carga con el precio del espectacular más caro, entonces es un impacto económico que les puede afectar en el techo de los topes de campaña, y que puede llegar a tener consecuencias en su momento”.

-¿Esto cuándo va suceder, en qué fecha?-.

“Lo vamos hacer en manera paralela cuando empiece el proceso, ahí vamos a contarlos, lo anticipamos con equipos que vamos hacer la supervisión, que tienen dispositivos de localización geográfica y los compañeros en todo el estado hacen recorrido junto con los partidos políticos.

“Ósea, no es algo que hagamos en secreto o que va tomar por sorpresa a los partidos o alguien”.

El vocal ejecutivo del INE mencionó que en el interés de cada quien, existe la posibilidad de los que aparecen en esos espectaculares, pues ni siquiera lleguen a ser candidatos. “El proceso inicia el 7 de septiembre estamos en los preparativos”, dijo para finalizar.