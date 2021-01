Ordena jueza entregar carpeta de investigación completa a defensa de Maru

Cortesía

Chihuahua. – El Ministerio Público deberá entregar una copias físicas, certificadas, ordenadas y legibles de la carpeta de investigación de Maru Campos y de otros actores políticos señalados por el delito de cohecho.

Así lo resolvió la Jueza Delia Valentina Jiménez, luego de que el abogado defensor de Maru Campos, Francisco Molina Ruiz, protestara por la falta de formalidad del ministerio público al entregar la documentación en la que se basaron las acusaciones.

Precisó que le entregaron 14 carpetas de investigación, todas ellas sin folio, en desorden y amarradas de manera burda con ligas. Agregó no creer que la documentación se tratara de copias certificadas y pidió cotejarlas con las carpetas originales.

“Ayer en la mañana fuimos visitados a mi despacho por una agente del ministerio público, nos llevó tres cajas con un contenido muy voluminoso de documentos que estaban amarrados con ligas. Yo le dije a la agente de la policía que no le podíamos recibir esos documentos porque no estaban foliados, no teníamos identidad de los documentos”, narró el abogado.

En total, serían 15 expedientes en cuyo total se acumulan más de 14 mil hojas que deberán ser analizadas en una semana, ya que la reanudación de la audiencia se programó para el próximo martes 2 de febrero a las 09:00 horas.